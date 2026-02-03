Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Capturado en Soacha el responsable financiero de un colegio por el abuso sexual de una niña de 12 años. El sujeto fue enviado a prisión tras activar el Código Blanco.

¡La encerró en una habitación! Capturan a un exfuncionario de un colegio de Bogotá por abuso sexual de una estudiante

En un operativo conjunto entre la Policía y el CTI de la Fiscalía, las autoridades lograron la captura de un hombre de 30 años señalado de cometer un atroz crimen contra una estudiante de apenas 12 años.

El sujeto, quien se desempeñaba como responsable del área financiera de un colegio de Bogotá, habría utilizado su posición de poder y confianza para perpetrar el abuso el pasado 5 de diciembre.

Tras semanas de estar huyendo de la justicia, fue localizado y detenido en el municipio de Soacha, Cundinamarca.

Mediante engaños, llevó a la menor de edad hasta esta habitación, la cual mantenía siempre cerrada con candado, y allí habría consumado el abuso sexual.

Para asegurar el silencio de la víctima, el agresor la amenazó de muerte, advirtiéndole que le haría daño a sus familiares si se atrevía a contar lo sucedido, aprovechando la vulnerabilidad emocional de la niña.

La tragedia salió a la luz gracias a la valentía de un familiar, quien notó que la pequeña presentaba fuertes dolores en su parte íntima. Al ser trasladada a un centro hospitalario, los médicos confirmaron las sospechas y activaron de inmediato el “Código Blanco”, el protocolo de atención integral y prioritaria para víctimas de violencia sexual en Colombia.

Este paso fue fundamental para recolectar las pruebas biológicas y testimoniales que hoy sustentan la acusación por este indignante caso de abuso carnal violento agravado.

Un juez de la República, ante la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía, dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para el implicado.

El hombre deberá responder por los delitos de acceso carnal violento agravado en concurso con acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Las autoridades educativas y judiciales hicieron un llamado a los padres de familia para estar alerta ante cualquier cambio de comportamiento en sus hijos, mientras se investiga si hubo más víctimas dentro de la institución donde el capturado ejercía sus funciones.

