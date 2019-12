VIDEO: Aida Merlano regañó a su hija por todo lo que ha hecho desde su fuga

Luego de que se conociera que la excongresista fugitiva Aida Merlano se comunicó por medio de una carta, su hija Aida Victoria respondió algunas preguntas por medio de una transmisión en vivo en Instagram confesó que su madre la regañó por estar haciendo desnudos y hablar de como le gustaban los falos.

Una de las preguntas fue sobre lo qué le dijo su mamá, Aida Merlano, sobre el desnudo en Soho a lo que ella respondió: “cuando se enteró, mi mamá me regañó”.

“Aída Merlano sí quiere entregarse a las autoridades”: Abogado habla sobre la carta de la prófuga excongresista

También anunció que su mamá le llamó la atención por andar “contando cómo le gustaban los pipís (…) Me dijo que tenía que medirme, que me apoyaba en todo, pero que no tenía que andar hablando de eso”. Pero no todo fueron regaños, la fugitiva le recalcó que buscara y persiguiera “la felicidad”.