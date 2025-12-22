“Chao, Julio”: Familia que murió en trágico accidente en Buenaventura grabó el momento del choque

Resumen: La trágica muerte de los comerciantes Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz en la vía Buga-Buenaventura ha conmocionado al país, no solo por la magnitud del accidente donde su vehículo quedó aplastado entre dos tractomulas, sino por la aparición de un video premonitorio donde la pareja se despedía alegremente de su hijo mayor minutos antes de la colisión. El siniestro, ocurrido en el sector de Córdoba, dejó como sobrevivientes milagrosos a los dos hijos de la pareja —uno de ellos fuera del auto al momento del impacto y el otro rescatado de entre los hierros retorcidos—, mientras las autoridades investigan si una falla mecánica o las condiciones climáticas del corredor vial desencadenaron esta fatalidad que hoy enluta al puerto de Buenaventura.

Un halo de misterio y dolor envuelve el trágico accidente ocurrido el pasado viernes 19 de diciembre en la neurálgica vía que conecta a Buga con el puerto de Buenaventura. Lo que comenzó como un viaje familiar cargado de risas y cotidianidad, terminó en una fatalidad que ha conmocionado a todo el Valle del Cauca y Colombia. Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz, una pareja de esposos dedicados al comercio, perdieron la vida de manera instantánea, dejando tras de sí un video que hoy se interpreta como una despedida premonitoria.

El video del “adiós”: “Chao, Julio”

Minutos antes del fatal desenlace, el ambiente dentro del vehículo familiar era de total tranquilidad. En las imágenes que circulan en redes sociales y que han sido verificadas por las autoridades de tránsito, se observa cómo Lina Marcela graba a su hijo mayor, Julio, quien se encontraba fuera del auto en ese momento.

Con un tono cariñoso y entre risas, se escucha a la madre decir: “Chao, Julio”, mientras el pequeño se despedía de ellos. Nadie en ese habitáculo sospechaba que ese gesto cotidiano se convertiría en el último recuerdo visual de la pareja. Julio, por un aparente “milagro” o azar del destino, no se encontraba dentro del coche en el momento exacto del impacto más fuerte, un detalle que hoy le permite contar la historia.

Detalles del siniestro: Un impacto devastador

El accidente se registró en el sector conocido como Córdoba, en el kilómetro 109 de la vía Buga-Buenaventura. Según el reporte preliminar de la Seccional de Tránsito y Transporte del Valle, el vehículo particular de la familia Suárez Díaz quedó atrapado en medio de dos vehículos de carga pesada.

Testigos en la zona relataron que el tráfico fluía con lentitud debido a las condiciones climáticas y la alta afluencia de tractocamiones. Al parecer, una tractomula que transportaba cemento no logró frenar a tiempo, colisionando violentamente contra la parte trasera del automóvil familiar y proyectándolo contra otro vehículo de carga que estaba delante. La escena fue descrita por los rescatistas como “estremecedora”: el carro quedó reducido a una masa de latas retorcidas bajo el chasis del camión.

La supervivencia milagrosa de los menores

A pesar de la magnitud de la tragedia, la comunidad de Buenaventura habla de un milagro. Además de Julio, quien se salvó por estar fuera del vehículo momentos antes, otro menor de edad que sí estaba dentro del auto logró ser rescatado con vida por la comunidad y los organismos de socorro.

“Solo se escuchaban gritos y la urgencia de socorro”, relató un habitante del sector de Córdoba que ayudó en las primeras labores de auxilio. El menor fue trasladado de inmediato a un centro asistencial en Buenaventura donde, según el último parte médico, se encuentra fuera de peligro vital, aunque bajo estricta observación médica y acompañamiento psicológico debido al fuerte trauma emocional y físico sufrido.

¿Quiénes eran Diego y Lina?

La noticia ha golpeado con fuerza al barrio Bellavista y sectores aledaños en el puerto. Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz no eran unos desconocidos; eran los propietarios de un reconocido supermercado de la zona.

“Esta tragedia no se imaginan el dolor tan intenso que sentimos en todo el barrio. Eran personas trabajadoras, amables y muy queridas por todos sus clientes”, expresó Ana Rosa Torres, vecina y allegada a la familia en entrevista con medios locales. La labor comercial de la pareja los había convertido en rostros familiares y respetados, lo que ha generado una ola de solidaridad en redes sociales bajo el clamor de justicia y mayor seguridad vial en este corredor.

Análisis de seguridad: Una vía de alto riesgo

El corredor Buga-Buenaventura es una de las arterias viales más importantes para la economía de Colombia, pero también una de las más peligrosas. Factores como:

Exceso de carga pesada: El flujo constante de tractomulas hacia el puerto aumenta el riesgo de siniestros de gran magnitud.

Condiciones climáticas: Las lluvias intensas registradas en los últimos días en el Valle del Cauca han vuelto el asfalto resbaladizo, dificultando el frenado de vehículos de gran tonelaje.

Mantenimiento vial: La comunidad ha denunciado en repetidas ocasiones puntos críticos donde la señalización o el estado de la vía podrían contribuir a estos desenlaces.

Las autoridades de tránsito han iniciado una investigación técnica para determinar si hubo una falla mecánica en la tractomula involucrada o si el siniestro obedeció a una imprudencia por parte de uno de los conductores.

