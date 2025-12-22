Caen los ‘caza motos’: desmantelan banda que robaba motocicletas en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Cuatro personas fueron capturadas en Medellín tras la desarticulación de una banda delincuencial dedicada al hurto de motocicletas en distintos sectores de la ciudad.

El operativo fue adelantado de manera conjunta entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, luego de casi diez meses de investigación.

De acuerdo con las autoridades, los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y receptación.

La estructura criminal operaba principalmente durante la noche y la madrugada, bajo dos modalidades: atracos con arma de fuego y hurto por halado.

En la primera, los delincuentes abordaban a sus víctimas en motocicletas o incluso en taxis para intimidarlas y despojarlas de sus vehículos. En la segunda, aprovechaban descuidos para violentar los sistemas de seguridad de las motos estacionadas. Posteriormente, los vehículos eran trasladados a sectores del nororiente de la ciudad, donde eran alterados y vendidos ilegalmente.

Las investigaciones permitieron esclarecer al menos ocho hechos delictivos. Las autoridades señalaron que este resultado representa un golpe a las economías criminales y reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa.

