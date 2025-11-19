Resumen: El vidente colombiano Uriel Vásquez Gualtero alertó en redes sociales sobre una inminente "tragedia aérea" que ocurriría pronto y afectaría a varias personas, posiblemente en Colombia. Aunque no dio detalles verificables, el vidente pidió a la ciudadanía oración y precaución.

[VIDEO] ¡Muy fuerte! Vidente paisa aseguró que hay que orar porque se vendría una tragedia aérea

El creador de contenido y vidente colombiano Uriel Vásquez Gualtero ha generado revuelo en redes sociales tras divulgar una visión que, según afirma, le fue mostrada en el «campo espiritual» y que presagia un grave accidente aéreo que podría ocurrir en Colombia.

Vásquez, quien mantiene una constante presencia en plataformas como TikTok, compartió un video en el que alertaba a sus seguidores sobre un inminente «siniestro aéreo».

«Hola, amigos. Les quiero compartir algo que me mostraron en el campo espiritual. Está relacionado con un siniestro aéreo, con una situación aérea que puede llegar a afectar a varias personas», indicó Vásquez.

Aunque el vidente no ofreció detalles específicos sobre la ubicación exacta, la fecha o el tipo de aeronave, advirtió que el suceso podría presentarse en Colombia y sería de tal magnitud que «va a ser noticia en diferentes medios de comunicación». Vásquez hizo un llamado a la oración y la precaución entre la ciudadanía.

Hasta el momento, no existe ninguna información o dato oficial por parte de las autoridades colombianas que respalde la predicción del vidente. Pese a la falta de verificación científica, la divulgación del mensaje ha generado múltiples reacciones en redes, donde un sector del público permanece atento ante cualquier novedad que pueda surgir.

