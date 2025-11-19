Medellín forma 420 estudiantes en bilingüismo y creación audiovisual

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El programa Next Stop Medellín formó a 420 estudiantes de grado décimo en bilingüismo y la creación audiovisual. La estrategia de Medellinglish busca fortalecer el inglés con proyectos sobre ciencia, tecnología y sostenibilidad.

Medellín dio un nuevo y significativo paso hacia la meta de ser un Distrito Bilingüe. La estrategia ‘Next Stop Medellín’, parte integral del programa Medellinglish, culminó exitosamente la formación de 420 estudiantes de grado décimo de instituciones educativas oficiales, cubriendo todas las comunas y corregimientos de la capital antioqueña. Este innovador proceso se centró en afianzar el bilingüismo y la creación audiovisual.

Durante los dos meses que duró el proceso, los participantes desarrollaron habilidades esenciales en el idioma inglés mientras creaban contenidos digitales.

Estos proyectos audiovisuales se enfocaron en temáticas cruciales para el desarrollo urbano, como ciencia, tecnología, innovación, sostenibilidad, paz y memoria.

El programa Next Stop no se limitó a las aulas. Incluyó espacios de mejoramiento del idioma, análisis del entorno urbano y uso de herramientas tecnológicas avanzadas para la construcción de productos como pódcast, cortometrajes, entrevistas y videos. Tras una selección interna, 105 jóvenes con los mejores proyectos avanzaron a la fase de movilización, la cual se desarrolló en contextos reales.

La jornada final, denominada «Día M», permitió a los jóvenes compartir sus trabajos, participar en un recorrido guiado íntegramente en inglés y reforzar su práctica del idioma.

De esta manera, Next Stop Medellín se consolida como un pilar en el programa Distrito Bilingüe Medellinglish, fortaleciendo la formación docente y el aprendizaje del inglés para ampliar las oportunidades académicas y laborales de los jóvenes de la ciudad.

