Resumen: Expertos piden a la Fiscalía activar cooperación europea para investigar supuestos indicios de lavado y corrupción relacionados con Verónica Alcocer y el contrato de los aviones Gripen.

La ‘vida de lujo’ que enreda a Verónica Alcocer: piden a Europa rastrear posible lavado de activos

La controversia sobre la supuesta vida de lujo que estaría llevando Verónica Alcocer en Suecia abrió una nueva línea de cuestionamientos, ahora con enfoque internacional.

Para algunos sectores, todo se trata de coincidencias entre la multimillonaria compra de los aviones Gripen y la presencia de la exprimera dama en ese país. Sin embargo, para expertos consultados, como el profesor Juan Carlos Portilla, existen señales que podrían apuntar a posibles maniobras de lavado y soborno transnacional, por lo que piden activar mecanismos de cooperación europea.

Portilla, especialista en delitos financieros y estructuras criminales, radicó un derecho de petición ante la Fiscalía en el que solicita que se acuda a la red de Unidades de Inteligencia Financiera de la Unión Europea.

El experto considera clave iniciar por la FIU de Suecia, país donde Alcocer ha sido vista llevando una vida acomodada que levantó sospechas tras revelaciones de medios locales.

Lea también: ¡Sin el Polaco! Grupo de convocados del DIM para enfrentar a Junior esta noche

El académico advierte que la Fiscalía debe solicitar información detallada sobre pagos, cuentas, transferencias, beneficiarios finales y cualquier dato que permita reconstruir posibles vínculos financieros que rodeen las actividades de Alcocer. Su argumento parte de un punto controversial: aunque se presentó internacionalmente como primera dama, el propio presidente Gustavo Petro reconoció que la pareja llevaba años separada.

El experto incluso plantea activar análisis conjuntos y cooperación judicial internacional para determinar si existen riesgos de corrupción o flujos financieros irregulares asociados al millonario contrato con Saab AB, fabricante de los aviones Gripen.

Hasta el momento no se conocen decisiones de fondo sobre el caso, mientras crecen los llamados a que la Fiscalía acelere la indagación.

Más noticias de Colombia