    ¡Sin el Polaco! Grupo de convocados del DIM para enfrentar a Junior esta noche
    DIM enfrenta a Junior en Barranquilla sin su estrella goleadora Francisco Fydriszewski por lesión, buscando ganar los cuadrangulares de la Liga BetPlay. Foto: DIM
    Resumen: El Deportivo Independiente Medellín (DIM) enfrentará a Junior en Barranquilla por los cuadrangulares sin su goleador, Francisco Fydriszewski, quien sigue lesionado desde el partido de Copa BetPlay contra Envigado F.C. El técnico Alejandro Restrepo anunció el grupo de viajeros que buscarán los primeros tres puntos en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez esta noche a las 8:30 p.m., con Éder Chaux y Washington Aguerre como principales arqueros.

    El DIM visitará a Junior con una importante baja, de esas que a los hinchas les duele, aunque en el último juego el todos contra todos no haya hecho falta.

    El goleador, Francisco Fydriszewski, sigue sin aparecer entre los convocados, luego que se reportara su lesión tras el juego de vuelta de la Copa BetPlay contra Envigado F.C.

    Alejandro Restrepo, anunció el grupo con el que viajó a Barranquilla para enfrentar a Junior, encabezado por los porteros Éder Chaux y Washington Aguerre.

    Igualmente, fueron convocados Léyser Chaverra, Fainer Torijano, José Ortiz, Daniel Londoño, Kevin Mantilla y Francisco Chaverra.

    Adicionalmente, el estratega convocó a Juan D. Arizala, Jarlan Barrera, Esneyder Mena, Alexis Serna, Luis Maturana y Leider Berrío.

    Para buscar los primeros tres puntos en los cuadrangulares, el estratega convocó a Jaime Alvarado, Baldomero Perlaza y Ménder García.

    Finalmente el grupo de viajeros, que quieren iniciar con pie derecho, está integrado por Jáder Valencia, Luis Sandoval y Brayan León.

    El partido, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, se disputará desde las 8:30 de la noche.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

