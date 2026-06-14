Resumen: Tras la reciente salida del argentino Gustavo Fermani, la dirigencia de Atlético Nacional se ha movido rápidamente para encontrar a su reemplazo y estaría interesado en el regreso del exverdolaga Víctor Marulanda

¿El regreso de un histórico? Atlético Nacional ya tendría «listico» el reemplazo de Fermani

Minuto30.com .- Tras la reciente salida del argentino Gustavo Fermani, la dirigencia de Atlético Nacional se ha movido rápidamente para encontrar a su reemplazo y todo apunta a un viejo conocido de la institución: Víctor Marulanda.

El club verdolaga se encuentra adelantando gestiones para concretar el regreso de Marulanda al cargo de Gerente Deportivo. Su perfil gusta por su pasado histórico y conocimiento de la entraña del equipo, habiendo sido tanto jugador como presidente de la institución, haciéndolo el candidato más idóneo para reemplazar a Fermani.

En este momento, el exdirectivo verdolaga se encuentra vinculado al fútbol internacional, desempeñándose como Gerente Deportivo del club 9 de Octubre, de la Segunda división de Ecuador.

Los detalles de esta negociación fueron revelados y compartidos de manera conjunta por los periodistas deportivos Juan David Londoño (@juandl84) y Pipe Sierra (@PSierraR).

El exitoso legado de Víctor Marulanda en Atlético Nacional

La posible llegada de Víctor Marulanda a la gerencia deportiva de Atlético Nacional representa el regreso de uno de los hombres más ganadores e históricos de la institución verdolaga. Su trayectoria previa en el equipo está marcada por un palmarés excepcional a lo largo de más de tres décadas.

Los números de su histórico paso por el club:

Más de tres décadas de vínculo: Marulanda llegó a Atlético Nacional en el año 1987 y se desvinculó oficialmente en 2018, cerrando un ciclo ininterrumpido de 31 años dedicados al equipo.

Un palmarés envidiable: A lo largo de su historia con la escuadra antioqueña, celebró un total de 21 títulos, abarcando tanto competiciones nacionales como internacionales.

Éxito en dos facetas: Su impresionante vitrina se divide en 5 campeonatos conseguidos durante su etapa como futbolista profesional y 16 trofeos alzados en su rol como dirigente.

La máxima gloria continental: Entre todos sus logros, destacan indudablemente las dos coronas más importantes en la historia del club: la Copa Libertadores de 1989 (donde hizo parte del plantel como jugador) y la de 2016 (gestionada desde su cargo directivo).

En contexto: Atlético Nacional se quedaría sin Gerente Deportivo: Gustavo Fermani saldría del club