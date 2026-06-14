¿El regreso de un histórico? Atlético Nacional ya tendría «listico» el reemplazo de Fermani

Resumen: Tras la reciente salida del argentino Gustavo Fermani, la dirigencia de Atlético Nacional se ha movido rápidamente para encontrar a su reemplazo y estaría interesado en el regreso del exverdolaga Víctor Marulanda
Minuto30.com .- Tras la reciente salida del argentino Gustavo Fermani, la dirigencia de Atlético Nacional se ha movido rápidamente para encontrar a su reemplazo y todo apunta a un viejo conocido de la institución: Víctor Marulanda.
El club verdolaga se encuentra adelantando gestiones para concretar el regreso de Marulanda al cargo de Gerente Deportivo. Su perfil gusta por su pasado histórico y conocimiento de la entraña del equipo, habiendo sido tanto jugador como presidente de la institución, haciéndolo el candidato más idóneo para reemplazar a Fermani.
En este momento, el exdirectivo verdolaga se encuentra vinculado al fútbol internacional, desempeñándose como Gerente Deportivo del club 9 de Octubre, de la Segunda división de Ecuador.
Los detalles de esta negociación fueron revelados y compartidos de manera conjunta por los periodistas deportivos Juan David Londoño (@juandl84) y Pipe Sierra (@PSierraR).
El exitoso legado de Víctor Marulanda en Atlético Nacional
La posible llegada de Víctor Marulanda a la gerencia deportiva de Atlético Nacional representa el regreso de uno de los hombres más ganadores e históricos de la institución verdolaga. Su trayectoria previa en el equipo está marcada por un palmarés excepcional a lo largo de más de tres décadas.
Los números de su histórico paso por el club:
Más de tres décadas de vínculo: Marulanda llegó a Atlético Nacional en el año 1987 y se desvinculó oficialmente en 2018, cerrando un ciclo ininterrumpido de 31 años dedicados al equipo.
Un palmarés envidiable: A lo largo de su historia con la escuadra antioqueña, celebró un total de 21 títulos, abarcando tanto competiciones nacionales como internacionales.
Éxito en dos facetas: Su impresionante vitrina se divide en 5 campeonatos conseguidos durante su etapa como futbolista profesional y 16 trofeos alzados en su rol como dirigente.
La máxima gloria continental: Entre todos sus logros, destacan indudablemente las dos coronas más importantes en la historia del club: la Copa Libertadores de 1989 (donde hizo parte del plantel como jugador) y la de 2016 (gestionada desde su cargo directivo).
En contexto: Atlético Nacional se quedaría sin Gerente Deportivo: Gustavo Fermani saldría del club
Atlético Nacional avanza en las gestiones para concretar el regreso de Víctor Marulanda como Gerente Deportivo tras la salida de Gustavo Fermani. El también ex jugador y ex presidente, asesora actualmente al club 9 de Octubre 🇪🇨. Info junto a @PSierraR. pic.twitter.com/8ss85n1Rbs
— Juan David Londoño (@juandl84) June 14, 2026
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