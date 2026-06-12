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    Atlético Nacional se quedaría sin Gerente Deportivo: Gustavo Fermani saldría del club

    El argentino Gustavo Fermani no continuará ejerciendo sus funciones como Gerente Deportivo de la institución verdolaga.

    Publicado por: SoloDuque

    fermani
    Atlético Nacional se quedaría sin Gerente Deportivo: Gustavo Fermani saldría del club

    Resumen: El argentino Gustavo Fermani no continuará ejerciendo sus funciones como Gerente Deportivo de la institución verdolaga.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En las últimas horas se ha confirmado un remezón en la cúpula directiva de Atlético Nacional. El argentino Gustavo Fermani no continuará ejerciendo sus funciones como Gerente Deportivo de la institución verdolaga.

    Claves de la noticia:

    Según @juandl84, la dirigencia del club antioqueño le comunicó formalmente a Fermani, en el transcurso del día, la decisión de dar por terminado su vínculo con el equipo.

    Su salida inmediata deja una vacante importante en la planeación y estructuración del proyecto deportivo del equipo de cara a los próximos retos.

    La salida del directivo fue revelada en primicia a través de redes sociales por los periodistas deportivos Juan David Londoño (@juandl84) y Pipe Sierra (@PSierraR), información que fue validada y replicada rápidamente por comunidades de hinchas como Blog Verdolaga y VERDE inf.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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