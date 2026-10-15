Resumen: El cantante Vico C, de 55 años, fue sometido a una cirugía cervical en el Hospital San Vicente Fundación de Rionegro, debido a una compresión de la médula espinal. El procedimiento se realizó sin complicaciones y el artista conserva sus funciones motoras y sensitivas. Ahora deberá continuar con rehabilitación y seguimiento médico, mientras recibe mensajes de apoyo de su esposa, sus seguidores y reconocidos artistas de la música urbana.

Vico C se recupera tras una cirugía cervical en Rionegro: esto se sabe sobre su estado de salud

El cantante Vico C, de 55 años, se recupera de una cirugía de columna cervical que le realizaron el pasado 7 de octubre en el Hospital San Vicente Fundación, en Rionegro, Antioquia. Según informó su equipo de trabajo, la intervención se desarrolló sin complicaciones y el artista presenta una evolución clínica favorable. El procedimiento requirió atención especializada debido a la condición que afectaba su columna.

La operación estuvo a cargo de un equipo de neurocirugía liderado por el doctor Rubén de Jesús Ramírez Ríos, luego de que al rapero le diagnosticaran una compresión de la médula espinal en la región cervical. La noticia también generó reacciones entre sus seguidores, atentos a los reportes sobre su estado de salud.

¿Qué procedimiento le realizaron a Vico C?

La intervención consistió en una descompresión del canal cervical y una artrodesis de las vértebras C2 a C7, con el propósito de liberar la médula espinal de la presión y estabilizar los segmentos intervenidos.

Tras la operación, el doctor Ramírez destacó que el procedimiento permitió cumplir el objetivo médico sin afectar las funciones motoras y sensitivas del cantante. Este resultado es uno de los aspectos destacados en el informe entregado por el especialista.

“La intervención quirúrgica se desarrolló exitosamente y logramos nuestro objetivo de liberar la médula espinal de la compresión que presentaba, preservando intactas sus funciones motoras y sensitivas. Vico se encuentra en excelentes condiciones clínicas, con un estado neurológico favorable y un pronóstico muy positivo. Ahora comienza una etapa fundamental de rehabilitación y seguimiento médico, en la que esperamos una recuperación satisfactoria”, dijo el doctor Ramírez.

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El artista deberá continuar con rehabilitación y controles médicos para hacer seguimiento a su evolución y evaluar su progreso después de la intervención, mientras avanza en esta etapa de recuperación.

Su esposa y colegas le han expresado su apoyo

Durante la recuperación, Vico C ha recibido mensajes de sus seguidores, familiares y compañeros de la industria musical. El cantante agradeció a Dios y al personal médico por la atención recibida.

Su esposa, Sonia Torres, también ha compartido detalles de estos días a través de sus redes sociales. En una publicación, habló sobre la difícil noche del 12 de octubre y agradeció las oraciones de quienes han estado pendientes de su familia. Sus palabras reflejaron la importancia que han tenido estas muestras de solidaridad durante el proceso.

“La noche de anoche (12 de octubre) fue una de mucha Oración. Fue una noche fuerte y dura de sobrellevar. Hoy amaneció más tranquilo. Agradezco mucho sus oraciones , porque yo sí sé que hay poder en la oración”, escribió.

Entre las muestras de respaldo estuvieron las de Donkirrap y Tito el Bambino, quien reaccionó con un corazón blanco. También se sumaron Nicky Jam, Goyo, Yandel y Alex Sensation, quienes enviaron mensajes de apoyo al intérprete.

Vico C, pionero del rap en español

Luis Armando Lozada Cruz, conocido artísticamente como Vico C, nació en Nueva York y tiene raíces puertorriqueñas. Es reconocido por su trayectoria como rapero, compositor y productor, así como por su influencia en los inicios del rap en español y el desarrollo de la música urbana latina.

Su carrera se ha caracterizado por una propuesta musical que incorpora reflexiones sociales y experiencias personales, elementos que han marcado parte de su identidad artística y su conexión con el público.

A lo largo de su trayectoria ha publicado nueve álbumes de estudio, entre ellos Hispanic Soul (1991), Xplosion (1993), Aquel que había muerto (1998), Desahogo (2005), Babilla (2009) y Pánico (2023).

En los últimos años, el cristianismo también ha tenido un lugar importante en su vida y trayectoria artística.

Por ahora, el reporte médico señala que el cantante conserva sus funciones motoras y sensitivas y tiene un pronóstico favorable, mientras continúa con la rehabilitación y el seguimiento especializado para avanzar en su recuperación.