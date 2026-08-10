Resumen: El vicepresidente José Manuel Restrepo llegará a Manizales para liderar el PMU y coordinar la respuesta ante la emergencia por el terremoto.

¡Se mueve el Gobierno! El vicepresidente José Manuel llegará a Caldas para atender emergencia por el terremoto

El vicepresidente José Manuel Restrepo se dirige hacia Caldas por instrucción del presidente Abelardo De La Espriella, con el objetivo de acompañar la respuesta institucional frente a la emergencia provocada por el fuerte terremoto en Caldas y otras zonas del país este lunes 10 de agosto.

De acuerdo con lo informado por Restrepo, su llegada a Manizales tendrá como principal propósito asumir la coordinación de las acciones desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), espacio en el que autoridades y organismos de emergencia establecerán las medidas necesarias para atender a las comunidades afectadas.

El vicepresidente explicó que el jefe de Estado impartió instrucciones a los integrantes de su gabinete para actuar con rapidez ante la situación generada por el movimiento telúrico.

Según Restrepo, la prioridad es combinar la solidaridad con acciones concretas para responder a las necesidades que se presenten en los territorios afectados.

“Este duro momento que enfrentamos requiere solidaridad y ejecución, y esa es la orden del Presidente para todo su gabinete”, manifestó el funcionario antes de su desplazamiento hacia el departamento.

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Una vez en Manizales, el funcionario presidirá el PMU de Caldas, desde donde se coordinará la atención de la emergencia y se hará seguimiento a los requerimientos de las comunidades damnificadas. La presencia del Gobierno nacional busca facilitar la articulación entre las autoridades locales, departamentales y nacionales durante la atención de la emergencia.

Antes de su llegada al departamento, Restrepo también envió un mensaje a las familias de las personas afectadas y aseguró que el Gobierno acompañará a quienes resultaron damnificados por el terremoto.

“Les envío mi fuerza a las familias de las víctimas de este terremoto, no los vamos a dejar solos”, afirmó el vicepresidente.

Con su llegada a Manizales, el funcionario encabezará las acciones de coordinación desde el PMU, mientras las autoridades continúan recopilando información sobre las afectaciones y necesidades derivadas del movimiento telúrico.

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