Resumen: El Metro de Medellín restableció la operación en la mayoría de sus líneas, pero los Metrocables H y L continúan fuera de servicio por inspecciones.

¡Ojo con los Metrocables! Estas son las líneas que siguen fuera de servicio

El Metro de Medellín restableció la operación comercial en la mayoría de sus líneas luego de las inspecciones realizadas tras el fuerte sismo registrado este lunes en Colombia. Sin embargo, los Metrocables H y L permanecen temporalmente fuera de servicio mientras continúan las revisiones técnicas.

De acuerdo con la actualización entregada por el sistema de transporte, actualmente se encuentra habilitada la operación de las líneas A y B, correspondientes al servicio de trenes, además de la línea T del tranvía y las rutas 1, 2 y O de buses.

En el caso de los sistemas por cable, fueron restablecidos los servicios de las líneas J, K, M y P, por lo que los usuarios pueden volver a utilizar estas conexiones bajo operación comercial normal.

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La principal novedad se mantiene en las líneas H y L. El Metrocable H, que conecta Oriente con La Sierra, continúa en inspección técnica, por lo que permanece fuera de servicio hasta que finalicen las verificaciones correspondientes.

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Por su parte, la línea L, que presta servicio hacia el Parque Arví, también continúa suspendida y el parque permanece cerrado. La medida hace parte de los protocolos de seguridad implementados después del movimiento telúrico.

El Metro de Medellín había activado sus protocolos de inspección tras el sismo, con el objetivo de verificar las condiciones de su infraestructura y garantizar la seguridad de los pasajeros antes de normalizar los recorridos.

Con la recuperación progresiva de la operación, el sistema recomendó a los usuarios mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales sobre las líneas que aún presentan restricciones. Por ahora, los pasajeros cuentan con la mayoría de los servicios de trenes, tranvía, buses y Metrocables habilitados.

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