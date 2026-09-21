El vicepresidente José Manuel toca puertas en Nueva York para atraer inversión a Colombia

Resumen: José Manuel Restrepo presentó ante empresarios en Nueva York la Misión Crecer y las medidas del Gobierno para atraer inversión y alcanzar un crecimiento del 6%.

El vicepresidente José Manuel Restrepo inició su agenda en Estados Unidos con un encuentro empresarial orientado a presentar las oportunidades de inversión en Colombia.

Durante la jornada, sostuvo una reunión con empresarios del Council of the Americas, en el marco de la participación del país en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El encuentro hace parte de la denominada Misión Crecer, estrategia que el Gobierno ha planteado con el objetivo de llevar el crecimiento de la economía colombiana al 6%.

La iniciativa contempla la articulación entre diferentes ministerios, el sector privado y otros actores para impulsar la inversión y la productividad.

El v icepresidente Restrepo señaló que uno de los principales mensajes transmitidos a los empresarios estuvo relacionado con la necesidad de ofrecer seguridad jurídica para las inversiones, además de presentar un portafolio estructurado de proyectos y reducir los trámites que actualmente deben enfrentar quienes buscan destinar recursos al país.

Lea también: Operativo sorpresa en Bogotá dejó 37 capturados: esto fue lo que encontraron

El funcionario sostuvo que aumentar la participación del sector privado será fundamental para alcanzar la meta económica planteada por el Ejecutivo. Según explicó, varios de los empresarios presentes manifestaron interés en explorar oportunidades de inversión en Colombia.

La agenda internacional también está relacionada con la hoja de ruta que el vicepresidente ha venido construyendo junto con distintas carteras del Gobierno. La Misión Crecer contempla cuatro líneas de trabajo: incentivos y estabilidad jurídica para la inversión, un banco de proyectos, simplificación de normas y trámites y medidas para elevar la productividad.

Otro de los asuntos mencionados por Restrepo durante su agenda en Nueva York fue el papel de Colombia en las discusiones internacionales sobre inteligencia artificial, particularmente en temas relacionados con regulación, ética y utilización de estas tecnologías para modernizar el Estado.

La participación del vicepresidente en la Asamblea General de la ONU ocurre además en un momento en el que Colombia asumirá durante los próximos dos años un puesto como ‘miembro no permanente del Consejo de Seguridad’. Restrepo señaló que el país tendrá allí participación en las discusiones sobre diferentes crisis de seguridad y sobre el papel del multilateralismo.

Más noticias de Colombia