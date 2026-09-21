Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: 37 personas fueron capturadas durante operativos de la Policía en Bogotá. Las autoridades también incautaron armas, droga, celulares y más de $41 millones.

Operativo sorpresa en Bogotá dejó 37 capturados: esto fue lo que encontraron

Una serie de operativos adelantados por la Policía Metropolitana de Bogotá durante la última semana dejó 37 personas capturadas y una serie de incautaciones en diferentes sectores.

Las acciones fueron desarrolladas por la Seccional de Investigación Criminal en las localidades de San Cristóbal, Bosa, Santa Fe y Los Mártires.

En total, las autoridades realizaron 18 diligencias de registro y allanamiento, procedimientos en los que fueron encontradas 20 armas de fuego, más de 35 kilos de estupefacientes y 73 celulares. También fueron incautados más de $41 millones en efectivo, dinero que, según la Policía, estaría relacionado con actividades ilícitas.

Entre los casos destacados aparece la captura de dos mujeres, de 29 y 37 años, quienes fueron ubicadas en Santa Fe y Bosa mediante órdenes judiciales. Ambas son investigadas por su presunta participación en un homicidio agravado y hurto agravado y calificado ocurrido el 27 de febrero de 2025.

Lea también: Así terminó la Fiesta del Libro: miles de visitantes y con récord de ventas

De acuerdo con la investigación, las mujeres habrían conocido a posibles víctimas en establecimientos nocturnos de Chapinero, Kennedy y Teusaquillo y posteriormente las acompañaban hasta sus viviendas. Allí, presuntamente, les suministraban medicamentos como ketamina y zolpidem, sustancias que, combinadas con alcohol u otros productos, podían generar un estado de indefensión.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

En San Cristóbal, cinco procedimientos simultáneos permitieron capturar en flagrancia a dos personas por presunto tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

En estas acciones fueron incautadas cuatro armas, entre ellas una subametralladora con munición modificada, según el reporte oficial.

Por otro lado, en el sector de San José, Los Mártires, controles contra la receptación permitieron recuperar seis patinetas eléctricas que figuraban como hurtadas. Los vehículos fueron encontrados en establecimientos dedicados a su reparación y tendrían un valor aproximado de $25 millones.

La Policía indicó que estos operativos hacen parte de investigaciones relacionadas con estructuras y personas presuntamente vinculadas con delitos como extorsión, homicidio, hurto y tráfico de estupefacientes.

Más noticias de Bogotá