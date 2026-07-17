Lo que dejó la gira del vicepresidente electo en Estados Unidos: acuerdos y decisiones clave

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, finalizó su gira en Estados Unidos, una agenda de reuniones en Washington que desarrolló junto a varios ministros designados por el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Durante la visita se llevaron a cabo encuentros con altos funcionarios estadounidenses para abordar asuntos relacionados con política internacional, inversión, comercio y cooperación bilateral.

Según informó Restrepo, la delegación sostuvo reuniones con el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el secretario de Energía, Chris Wright; el representante comercial Jamieson Greer; el director ejecutivo de la DFC, Ben Black; el presidente del EXIM Bank, John Jovanovic, y directivos de la USTDA.

El vicepresidente electo aseguró que existe disposición para fortalecer la relación entre ambos países con énfasis en confianza, seguridad, inversión y generación de oportunidades.

Uno de los principales resultados de la gira en Estados Unidos fue el encuentro entre el vicepresidente electo y Marco Rubio, enfocado en fortalecer la cooperación bilateral y ampliar las oportunidades comerciales y de inversión.

De acuerdo con Restrepo, estos acercamientos buscan impulsar el empleo, fortalecer las instituciones y contribuir al desarrollo económico del país.

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En paralelo, el canciller designado, Omar Bula, se reunió con su homólogo israelí, Gideon Sa’ar. Tras el encuentro, ambas partes acordaron avanzar en el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas y económicas entre Colombia e Israel, incluyendo el nombramiento de embajadores después del 7 de agosto. También se confirmó la intención del nuevo gobierno de trasladar la embajada de Colombia de Tel Aviv a Jerusalén y eliminar de forma recíproca el requisito de visa para los ciudadanos de ambos países.

La gira en Estados Unidos también incluyó reuniones con integrantes del Congreso estadounidense, representantes del Grupo Banco Mundial y directivos del Atlantic Council, en una agenda orientada a consolidar las relaciones internacionales del gobierno entrante.

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