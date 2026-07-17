¡Ojo artistas! Medellín abrió convocatoria para trabajar en las Casas de Cultura

Resumen: La Red de Casas de Cultura de Medellín abrió una convocatoria para seleccionar talleristas y mediadores que trabajarán durante el segundo semestre de 2026.

La Alcaldía de Medellín abrió una nueva convocatoria para conformar el banco de talleristas y mediadores que desarrollarán procesos de formación artística y cultural en las Casas de Cultura durante el segundo semestre de 2026.

La invitación, liderada por la Red de Casas de Cultura, está dirigida a personas mayores de edad que cuenten con formación o experiencia comprobable en áreas relacionadas con el arte, la cultura o el trabajo comunitario, con el propósito de fortalecer la oferta cultural en los diferentes territorios de la ciudad.

Los aspirantes deberán diligenciar el formulario de inscripción y presentar una propuesta con los contenidos que desarrollarían en los procesos de formación. Las postulaciones estarán habilitadas hasta el miércoles 22 de julio a las 5:00 de la tarde.

De acuerdo con la alcaldía de Medellín, los resultados de la evaluación y los puntajes obtenidos por los participantes serán publicados el próximo 6 de agosto.

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La convocatoria hace parte de las acciones contempladas en el Plan de Desarrollo 2024-2027, que busca ampliar el acceso a la cultura, fortalecer los procesos comunitarios y promover la participación de artistas, gestores culturales y formadores en los espacios públicos de la ciudad.

Con esta estrategia, Medellín busca seguir consolidando las Casas de Cultura como escenarios de encuentro, aprendizaje y participación ciudadana, acercando la oferta artística a las comunidades y fortaleciendo el trabajo cultural en los barrios y corregimientos.

Las personas interesadas en conocer los requisitos, lineamientos y realizar su inscripción pueden consultar toda la información en el portal oficial de estímulos de la Alcaldía de Medellín.

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