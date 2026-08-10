¡Pilas si va a viajar! El sismo dejó varias vías cerradas en cuatro departamentos

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Resumen: El sismo provocó cierres viales en Tolima, Quindío, Valle del Cauca y Caldas por deslizamientos de tierra y caída de árboles.

Los cierres viales se multiplicaron este lunes 10 de agosto en diferentes corredores de Tolima, Quindío, Valle del Cauca y Caldas, luego del fuerte sismo registrado durante la mañana. La Policía Nacional informó que las principales afectaciones están relacionadas con deslizamientos de tierra y caída de árboles.

En Tolima se presentan dos cierres totales. Uno está ubicado en la vía Calarcá–Ibagué, en el kilómetro 54+800, sector Cajamarca, debido a un deslizamiento de tierra. El segundo corresponde a la vía Manizales–Fresno, en el sector Alto de Letras.

Quindío concentra cinco puntos afectados. Hay cierre total en la vía Montenegro–Quimbaya, kilómetro 5+700, entrada a Montenegro, y en la vía Armenia–Alcalá.

También se presentan pasos restringidos a un carril en la vía Armenia, kilómetro 3+900, entrada a Las Bailarinas, en el sector Santa Ana y en el kilómetro 4+800 de la vía Montenegro–Quimbaya.

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En Valle del Cauca fueron reportados tres cierres totales. Las restricciones se encuentran en el kilómetro 69+200 de la vía Buga–Buenaventura, en el kilómetro 52+300 de la vía Cali–Loboguerrero y en el kilómetro 50+55 de la vía Buenaventura–Buga, salida a los túneles.

En Caldas permanece completamente cerrado el corredor Pereira–Chinchiná, entre los kilómetros 22 y 24.

Ante estos cierres viales, el coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte, pidió a los conductores no intentar atravesar los puntos restringidos y seguir las instrucciones de las autoridades.

La Policía mantiene un monitoreo permanente de los corredores afectados y coordina las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los viajeros.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios por las zonas afectadas, extremar la precaución y consultar previamente el estado de las vías y las rutas alternas. Los cierres viales y sus posibles modificaciones serán actualizados por los canales oficiales.

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