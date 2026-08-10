Destruida la iglesia de Palermo, corregimiento de Támesis, tras el fuerte terremoto de este 10 de agosto

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Resumen: En medio de la compleja situación departamental, el gobernador reiteró una de las pocas noticias alentadoras de la jornada: el megaproyecto de Hidroituango no presenta ningún riesgo

¡Triste noticia! Gobernador confirma la primera víctima mortal del sismo en Antioquia; falleció en Támesis

Minuto30.com .- El panorama de la emergencia sísmica en Antioquia acaba de dar un giro doloroso. Lo que durante las primeras horas de la mañana se mantenía como un balance exclusivo de daños materiales, lamentablemente se ha transformado en una tragedia humana tras el último reporte de las autoridades departamentales.

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó con profundo pesar el fallecimiento de la primera víctima mortal a causa del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país.

Tragedia en el Suroeste antioqueño

De acuerdo con el reporte oficial del mandatario, la víctima fatal se registró en el municipio de Támesis, ubicado en la subregión del Suroeste antioqueño, una de las zonas donde el movimiento telúrico se sintió con mayor violencia.

«Antioqueños, con dolor reporto la muerte de un habitante de Támesis. El hombre, de 73 años, falleció producto del desprendimiento de una roca. Enviamos un saludo de solidaridad a su familia y a todo el pueblo de este bello municipio del Suroeste del Departamento», expresó Rendón a través de su cuenta oficial de X.

Las autoridades locales de Támesis, que ya venían reportando el colapso de una vivienda y afectaciones en la iglesia principal, asi como de la iglesia del corregimiento de Palermo, se encuentran brindando acompañamiento psicosocial a los familiares del adulto mayor fallecido.

Se dispara el balance de daños materiales

Minutos antes de confirmar la trágica noticia, el gobernador había entregado un consolidado de las afectaciones en la infraestructura del departamento, evidenciando que el impacto del sismo fue mucho más extendido de lo calculado inicialmente.

El nuevo balance de emergencias en Antioquia reporta:

40 municipios con afectaciones de diversa índole en sus infraestructuras.

54 viviendas afectadas (entre desplomes totales y agrietamientos severos).

15 instituciones educativas que en este momento se encuentran bajo evaluación técnica estructural.

5 sedes hospitalarias con daños en su infraestructura.

1 iglesia con su cúpula colapsada, ubicada en el municipio de Venecia.

1 vía afectada en el municipio de Titiribí.

Parte de tranquilidad sobre Hidroituango

En medio de la compleja situación departamental, el gobernador reiteró una de las pocas noticias alentadoras de la jornada: el megaproyecto de Hidroituango no presenta ningún riesgo. La presa y las obras subterráneas superaron la inmensa prueba sísmica sin registrar alteraciones en su funcionamiento ni en su estructura.

Las labores de los organismos de socorro y evaluación de riesgos continúan a toda marcha en las 40 localidades afectadas, priorizando la atención en los hospitales y colegios averiados.