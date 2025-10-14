Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Terminales a reventar! Semana de receso dejó más de 775 mil viajeros en las terminales de Medellín

Las terminales Norte y Sur de Medellín vivieron una de sus jornadas más movidas del año durante la reciente semana de receso escolar.

En total, 775.800 viajeros y 61.000 vehículos se movilizaron entre el 3 y el 13 de octubre, según el balance entregado por las autoridades locales y la administración de Terminales Medellín.

El día de mayor movimiento se registró el sábado 11 de octubre, cuando más de 89.000 usuarios pasaron por los puntos de embarque y desembarque, aprovechando la temporada de descanso para visitar otros municipios y departamentos del país.

Durante los diez días de alta afluencia, se reforzaron los operativos de seguridad y control en torno a la protección de menores, la prevención del tráfico ilegal de flora y fauna, y el control del pregoneo dentro y fuera de las terminales.

Estas acciones fueron coordinadas desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), con la participación de la Policía Nacional, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Secretaría de Movilidad y las empresas transportadoras.

El gerente de Terminales Medellín destacó que el balance fue positivo gracias al trabajo conjunto de las autoridades y a la colaboración de los usuarios.

“Se consolidó una operación segura, ordenada y legal, garantizando que todos los viajeros pudieran disfrutar de un desplazamiento tranquilo y sin contratiempos”, aseguró.

Con el cierre de la temporada, las autoridades recordaron la importancia de planear los viajes con anticipación y utilizar siempre medios de transporte formales, especialmente en épocas de alta demanda como la que acaba de concluir.

