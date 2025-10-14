Resumen: Hombres armados quemaron un carro con propaganda de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en una carretera entre Norte de Santander y Arauca. Autoridades investigan el hecho.

Hombres armados queman carro con publicidad de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella

Se registró un hecho de violencia política en la vía que conecta los departamentos de Norte de Santander y Arauca, donde un grupo de hombres armados interceptó e incineró un vehículo con publicidad de la campaña presidencial del abogado Abelardo de la Espriella.

El incidente se presentó en el sector conocido como Fundame, cerca del alto de Mejue, cuando el automóvil, se desplazaba entre el municipio de Toledo y Arauca.

El carro era conducido por un coordinador de la campaña en esa región, quien iba acompañado de dos escoltas.

Los tres hombres fueron obligados a descender del vehículo antes de que los atacantes le prendieran fuego. Ninguno de ellos resultó herido, pero fueron trasladados a Chinácota para valoración médica.

Lea también: ¡Hoy juega Colombia! Enfrenta a Canadá en amistoso de preparación para el Mundial

El precandidato Abelardo de la Espriella condenó el ataque a través de sus redes sociales y aseguró que no se dejará intimidar: “Enfrentaremos el terror venga de donde venga. No nos arredramos, seguimos en la lucha porque este país lo salvamos entre todos”, escribió.

Desde distintos sectores políticos, incluyendo el expresidente Álvaro Uribe y la precandidata María Fernanda Cabal, se expresaron mensajes de rechazo y solidaridad. Uribe señaló que “se requiere toda la determinación en seguridad para detener esta violencia que amenaza nuevamente a la oposición”.

Por ahora, las autoridades no han identificado a los responsables del ataque, pero se presume que podría estar relacionado con el tenso clima político que se vive en la región fronteriza.

La Policía Nacional y la Fiscalía asumieron la investigación para esclarecer los móviles y garantizar la seguridad de los equipos de campaña en el país.

Nosotros hacemos política con argumentos y con la verdad.

Otros solo saben hacer campaña con violencia; el último y vil ataque en Arauca es la prueba viva de ello. pic.twitter.com/pM7pvHqUTP — Abelardo De La Espriella Fan (@abelardoefans) October 14, 2025

Más noticias de Colombia