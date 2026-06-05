¡Golpe a las disidencias! Cae alias «Mono Milicio», presunto asesino de un sargento del Ejército en Antioquia

Resumen: Tras confirmarse la importante captura, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció a través de sus canales oficiales

Minuto30.com .- En un contundente operativo llevado a cabo por el Grupo Antiterrorista de la Policía Nacional, fue capturado alias ‘Mono Milicio’, señalado como uno de los cabecillas del Frente 36 de las disidencias de las Farc, estructura al mando de alias ‘Calarcá.

Este sujeto es señalado por las autoridades como el principal responsable del trágico asesinato del sargento del Ejército Nacional, Esneider Alejandro Pineda Solarte, en hechos registrados en el municipio de San Andrés de Cuerquia (Antioquia) durante el mes de agosto de 2025.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, el crimen se perpetró bajo un acto de extrema cobardía: el suboficial y sus compañeros de unidad fueron emboscados y atacados con disparos por integrantes de este grupo armado justo en el momento en que se encontraban desactivando un artefacto explosivo que los criminales habían instalado previamente sobre la vía.

«No puede haber tregua»: Gobernador de Antioquia

Tras confirmarse la importante captura, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció a través de sus canales oficiales, celebrando el resultado operativo y enviando un mensaje directo contra las estructuras armadas que operan en el departamento.

«Hay que seguir respirándoles en la nuca a los responsables del asesinato de nuestros Soldados y Policías. No puede haber tregua con quienes atentan contra la Fuerza Pública y la tranquilidad de mis paisanos», sentenció el mandatario departamental.

Con esta captura, la Fuerza Pública asesta un golpe estratégico al accionar violento y terrorista del Frente 36 en el norte de Antioquia, mientras el capturado queda a disposición de la Fiscalía para su respectivo proceso de judicialización.