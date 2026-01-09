Resumen: Terminales Medellín esperan más de 400.000 viajeros durante el Puente de Reyes. Autoridades reforzarán controles de seguridad y transporte legal.

Puente de Reyes con maletas y controles: Terminales Medellín se alistan para una avalancha de viajeros

Las terminales de transporte de Medellín se preparan para uno de los movimientos más intensos de viajeros en lo que resta de la temporada alta de inicio de año.

Con motivo del Puente de Reyes, entre el viernes 10 y el lunes 13 de enero, se proyecta que más de 400.000 viajeros transiten por las terminales Norte y Sur de la capital antioqueña.

De acuerdo con las estimaciones operativas, durante estos días también se espera la circulación de cerca de 26.000 vehículos de transporte intermunicipal, una cifra que refleja el alto flujo de personas que se movilizan hacia distintos destinos del país para cerrar las vacaciones o regresar a sus lugares de residencia.

Ante este panorama, las autoridades anunciaron un reforzamiento de los controles dentro y en los alrededores de las terminales, con especial énfasis en la lucha contra el transporte ilegal, el llamado ‘pregoneo’ y la verificación de la documentación exigida para el viaje de menores de edad.

Estas acciones buscan garantizar la seguridad de los viajeros y evitar situaciones de riesgo durante la jornada.

Desde Terminales Medellín se reiteró la importancia de que quienes se desplacen con niños, niñas y adolescentes revisen con anticipación los requisitos obligatorios, entre ellos el documento de identidad del menor, el del acompañante y, cuando aplique, la autorización autenticada en notaría si el viaje no se realiza con padres o familiares directos.

Además de los controles de movilidad, durante el Puente de Reyes continuarán los operativos preventivos contra delitos como la explotación sexual y comercial de menores, el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre y el microtráfico de estupefacientes, tanto en las salas de espera como en los accesos a las terminales.

Las autoridades recomendaron a los viajeros comprar los tiquetes únicamente en taquillas autorizadas, llegar con suficiente anticipación y reportar cualquier irregularidad a los canales oficiales, con el fin de garantizar un desplazamiento seguro y ordenado durante uno de los fines de semana con mayor demanda del mes.

