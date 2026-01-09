Resumen: Mientras los padres intentaban poner a salvo a sus hijos para salir del carro, los delincuentes arrancaron el vehículo. La mascota, que se encontraba en la parte trasera, no pudo ser rescatada y permanece desaparecida junto con el automóvil.

Balas, terror y el robo de su mascota: violento asalto a una familia en camioneta de alta gama en Bogotá

Minuto30.com .- La inseguridad en Bogotá alcanzó niveles alarmantes en la madrugada de este viernes 9 de enero. Una familia, compuesta por el padre, la madre, dos menores de edad y su mascota, fue víctima de un violento asalto en el que delincuentes no dudaron en abrir fuego contra el vehículo para obligarlos a descender.

Los asaltantes se llevaron la camioneta de alta gama con la mascota de la familia en su interior, ya que, en medio del pánico y los disparos, los propietarios no lograron sacarla.

Un ataque sin piedad

Según los reportes preliminares, el asalto ocurrió bajo una modalidad de interceptación violenta. Los criminales abordaron a la familia y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar contra la camioneta sin importar la presencia de los dos niños.

En medio del caos, se reporta que una de las personas del núcleo familiar resultó lesionada por arma de fuego y debió recibir atención médica.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Mientras los padres intentaban poner a salvo a sus hijos para salir del carro, los delincuentes arrancaron el vehículo. La mascota, que se encontraba en la parte trasera, no pudo ser rescatada y permanece desaparecida junto con el automóvil.

Desespero por el perrito

A esta hora, la familia hace un llamado desesperado a la ciudadanía y a las autoridades, no solo para recuperar el vehículo, sino para que los delincuentes liberen a la mascota o para que cualquier persona que la vea deambulando dé aviso inmediato.

La Policía Metropolitana de Bogotá activó un plan candado y está revisando las cámaras de seguridad del sector para identificar la ruta de escape de los criminales.

Aquí más Noticias de Bogotá