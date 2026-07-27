Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Viaje por el río Cauca terminó en tragedia: joven murió tras choque entre dos embarcaciones

    El accidente dejó además a otra persona lesionada mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Se lanzó al Cauca y no volvió a salir: Continúa búsqueda de auxiliar de Policía desaparecido en el río Cauca
    Foto sacada de redes sociales.
    Viaje por el río Cauca terminó en tragedia: joven murió tras choque entre dos embarcaciones

    Resumen: Un accidente fluvial registrado en el río Cauca, entre la cabecera municipal de Nechí y el corregimiento Colorado, dejó un joven muerto y otra persona lesionada tras la colisión entre una chalupa y una canoa. Organismos de emergencia atendieron la situación mientras las autoridades avanzan en la investigación para establecer las causas del choque.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Un accidente registrado en aguas del río Cauca dejó una persona fallecida y otra lesionada luego de la colisión entre una chalupa y una canoa en jurisdicción del municipio de Nechí, Antioquia.

    El hecho ocurrió en el tramo comprendido entre la cabecera municipal y el corregimiento Colorado, una zona utilizada como corredor de transporte fluvial para los habitantes de la región.

    De acuerdo con la información preliminar conocida, las dos embarcaciones impactaron mientras se movilizaban por el afluente. Producto del choque, uno de los ocupantes perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones sufridas, mientras que otra persona resultó afectada y tuvo que recibir atención médica.

    Un joven murió tras el impacto entre las embarcaciones

    Las autoridades adelantan la verificación de la identidad de la víctima y recopilan información para establecer con mayor precisión las circunstancias en las que ocurrió la emergencia.

    Esto le podría interesar: ¡Más de $200 millones en pérdidas! Desmantelan depósito ilegal ligado a ‘Los Chatas’ en Antioquia

    El otro ocupante involucrado en el choque sufrió múltiples contusiones y fue trasladado para recibir atención médica, según el reporte inicial entregado sobre el caso.

    Organismos de emergencia atendieron la situación

    Tras conocerse el accidente, integrantes del Cuerpo de Bomberos de Nechí y otras autoridades locales acudieron al lugar para atender la emergencia y adelantar las acciones correspondientes.

    Hasta el momento, las causas que provocaron la colisión entre la chalupa y la canoa continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades competentes, que buscan establecer qué ocurrió durante la navegación por el río Cauca.

    El caso generó atención entre los habitantes de la zona, mientras avanzan las verificaciones para esclarecer los detalles del accidente fluvial.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.