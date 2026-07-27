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Resumen: Un accidente fluvial registrado en el río Cauca, entre la cabecera municipal de Nechí y el corregimiento Colorado, dejó un joven muerto y otra persona lesionada tras la colisión entre una chalupa y una canoa. Organismos de emergencia atendieron la situación mientras las autoridades avanzan en la investigación para establecer las causas del choque.

Viaje por el río Cauca terminó en tragedia: joven murió tras choque entre dos embarcaciones

Un accidente registrado en aguas del río Cauca dejó una persona fallecida y otra lesionada luego de la colisión entre una chalupa y una canoa en jurisdicción del municipio de Nechí, Antioquia.

El hecho ocurrió en el tramo comprendido entre la cabecera municipal y el corregimiento Colorado, una zona utilizada como corredor de transporte fluvial para los habitantes de la región.

De acuerdo con la información preliminar conocida, las dos embarcaciones impactaron mientras se movilizaban por el afluente. Producto del choque, uno de los ocupantes perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones sufridas, mientras que otra persona resultó afectada y tuvo que recibir atención médica.

Un joven murió tras el impacto entre las embarcaciones

Las autoridades adelantan la verificación de la identidad de la víctima y recopilan información para establecer con mayor precisión las circunstancias en las que ocurrió la emergencia.

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El otro ocupante involucrado en el choque sufrió múltiples contusiones y fue trasladado para recibir atención médica, según el reporte inicial entregado sobre el caso.

Organismos de emergencia atendieron la situación

Tras conocerse el accidente, integrantes del Cuerpo de Bomberos de Nechí y otras autoridades locales acudieron al lugar para atender la emergencia y adelantar las acciones correspondientes.

Hasta el momento, las causas que provocaron la colisión entre la chalupa y la canoa continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades competentes, que buscan establecer qué ocurrió durante la navegación por el río Cauca.

El caso generó atención entre los habitantes de la zona, mientras avanzan las verificaciones para esclarecer los detalles del accidente fluvial.