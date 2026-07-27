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Resumen: Soldados del Gaula Militar Oriente, en coordinación con el CTI de Rionegro, ubicaron un depósito ilegal de estupefacientes en San Rafael, Antioquia, que estaría relacionado con el grupo delincuencial organizado ‘Los Chatas’. Durante el operativo fueron incautadas varias cantidades de marihuana, dosis de estupefacientes, cartuchos de diferentes calibres y un proveedor para pistola, elementos que presuntamente serían utilizados para actividades ilícitas. La acción representó una afectación cercana a los 200 millones de pesos a las finanzas ilegales de la estructura

¡Más de $200 millones en pérdidas! Desmantelan depósito ilegal ligado a ‘Los Chatas’ en Antioquia

Un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitió ubicar un depósito ilegal de estupefacientes en el municipio de San Rafael, Antioquia, en una acción que dejó la incautación de droga, municiones y otros elementos que, según las autoridades, estarían relacionados con actividades de una estructura delincuencial.

El procedimiento fue desarrollado por soldados del Gaula Militar Oriente, adscrito a la Cuarta Brigada, en coordinación con el CTI de Rionegro, en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el lugar intervenido sería utilizado presuntamente por integrantes del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) ‘Los Chatas’ para almacenar sustancias destinadas a su distribución.

Incautaron droga, municiones y elementos para armas de fuego

Durante la operación, las tropas y los funcionarios judiciales encontraron diferentes elementos que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el proceso correspondiente.

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Entre el material incautado se encuentran cartuchos de diferentes calibres, un proveedor para pistola, 12 libras de marihuana, 2.400 cigarrillos de marihuana y 1.502 dosis de estupefacientes.

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Según las autoridades, parte del material encontrado estaría listo para su comercialización, afectando las actividades económicas ilegales de la estructura señalada.

Golpe a las rentas ilegales en el Oriente antioqueño

El operativo representó una afectación económica cercana a los 200 millones de pesos a las economías ilícitas asociadas a esta organización delincuencial, de acuerdo con el balance entregado por la Fuerza Pública.

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones buscan afectar las capacidades logísticas y financieras de los grupos ilegales que tienen presencia en la región.

Continúan los operativos contra estructuras criminales

La Cuarta Brigada indicó que continuará desarrollando operaciones militares en coordinación con las autoridades judiciales con el objetivo de combatir las actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes y otros delitos en el Oriente antioqueño.

Asimismo, destacaron que estos procedimientos hacen parte de las estrategias orientadas a fortalecer la seguridad y tranquilidad de los habitantes de los municipios de la zona.