Resumen: Las fuertes lluvias en el oriente de Antioquia provocaron una inundación en la vía Medellín–El Santuario, a la altura de Marinilla, generando reducción en la movilidad en el sector El Cordobés. Las autoridades recomiendan transitar con precaución mientras se evalúa la situación y se atiende la emergencia.

¡Viaje con paciencia! Inundación en el kilómetro 41 reduce la movilidad hacia el Oriente antioqueño

Las fuertes lluvias registradas en el oriente de Antioquia han generado afectaciones en la movilidad sobre la vía que conecta a Medellín con el municipio de El Santuario, a la altura de Marinilla.

De acuerdo con la información conocida, el corredor vial presenta reducción en la movilidad en el sector El Cordobés, específicamente en el kilómetro 41+500, debido a una inundación registrada en la zona.

Esta situación ha generado dificultades para el tránsito de vehículos, especialmente en sentido hacia el Oriente antioqueño.

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Se recomienda a los conductores transitar con precaución, reducir la velocidad y atender las indicaciones en el sector mientras se evalúa la magnitud de la afectación y se adelantan posibles labores de atención.

Por ahora, no se han reportado cierres totales, pero sí restricciones parciales en la movilidad, por lo que se sugiere a los viajeros estar atentos a los reportes oficiales y considerar rutas alternas en caso de ser necesario.