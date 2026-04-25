¡Viaje con paciencia! Inundación en el kilómetro 41 reduce la movilidad hacia el Oriente antioqueño

Resumen: Las fuertes lluvias en el oriente de Antioquia provocaron una inundación en la vía Medellín–El Santuario, a la altura de Marinilla, generando reducción en la movilidad en el sector El Cordobés. Las autoridades recomiendan transitar con precaución mientras se evalúa la situación y se atiende la emergencia.
Las fuertes lluvias registradas en el oriente de Antioquia han generado afectaciones en la movilidad sobre la vía que conecta a Medellín con el municipio de El Santuario, a la altura de Marinilla.
De acuerdo con la información conocida, el corredor vial presenta reducción en la movilidad en el sector El Cordobés, específicamente en el kilómetro 41+500, debido a una inundación registrada en la zona.
Esta situación ha generado dificultades para el tránsito de vehículos, especialmente en sentido hacia el Oriente antioqueño.
Esto le podría interesar: Capturados en flagrancia dos presuntos integrantes del Bloque Magdalena Medio en Segovia
Se recomienda a los conductores transitar con precaución, reducir la velocidad y atender las indicaciones en el sector mientras se evalúa la magnitud de la afectación y se adelantan posibles labores de atención.
Por ahora, no se han reportado cierres totales, pero sí restricciones parciales en la movilidad, por lo que se sugiere a los viajeros estar atentos a los reportes oficiales y considerar rutas alternas en caso de ser necesario.
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios