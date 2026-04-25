Capturados en flagrancia dos presuntos integrantes del Bloque Magdalena Medio en Segovia

Resumen: En el municipio de Segovia, Antioquia, fueron capturados en flagrancia dos presuntos integrantes del GAO-r Bloque Magdalena Medio durante un operativo del Ejército Nacional. Las autoridades incautaron armas de fuego, municiones, celulares y otros elementos que estarían relacionados con actividades ilegales, y los detenidos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.

Un operativo militar permitió la captura en flagrancia de dos hombres señalados de integrar una estructura armada ilegal en el nordeste de Antioquia. El procedimiento se llevó a cabo en el casco urbano del municipio de Segovia, donde tropas del Batallón de Selva N.º 55 adelantaban labores de control y seguimiento.

De acuerdo con información de inteligencia, los detenidos estarían vinculados al Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Bloque Magdalena Medio. Según las autoridades, su presunta misión en la zona era avanzar en la conformación de redes urbanas que les permitieran ampliar su presencia y fortalecer su accionar ilegal en este municipio.

Presunta expansión y control territorial

Las investigaciones indican que estas personas actuarían bajo las órdenes de un cabecilla conocido con el alias de “Jhon Fiera”. En ese contexto, su objetivo sería establecer estructuras de apoyo en entornos urbanos, con el fin de ejercer control territorial y desarrollar actividades de inteligencia contra la Fuerza Pública.

Asimismo, las autoridades señalaron que estas acciones se enmarcan en la disputa que mantiene este grupo armado con el Clan del Golfo por el dominio de zonas estratégicas en la región, lo que ha incrementado la tensión y los riesgos en el nordeste antioqueño.

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Elementos incautados durante el procedimiento

Durante la operación, los uniformados encontraron en poder de los capturados varios elementos que, según las autoridades, estarían relacionados con actividades delictivas. Entre el material incautado se reportan dos armas de fuego tipo pistola, junto con 16 cartuchos para las mismas.

Además, fueron decomisados tres teléfonos celulares, que serán objeto de análisis dentro de la investigación, así como dos botes de pintura en aerosol, que presuntamente serían utilizados para realizar grafitis alusivos a la estructura ilegal, como parte de su estrategia de presencia y marcación territorial.

Tras la captura, los dos hombres fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, junto con los elementos incautados, para avanzar en su judicialización.

Deberán responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, mientras continúan las investigaciones para establecer su rol dentro de la organización y posibles vínculos con otros hechos en la zona.

Este resultado hace parte de las operaciones que se vienen desarrollando para contrarrestar la presencia de grupos armados organizados en Antioquia y prevenir la consolidación de estructuras ilegales en áreas urbanas.