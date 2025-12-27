Ante la magnitud de la caída, los testigos temieron lo peor. Foto: Cortesía

Resumen: Según informaron los Bomberos, este es el segundo caso de una persona caída desde un puente en la misma semana en esta jurisdicción

¡Viajaba de Armenia a Medellín! Motociclista cayó al vacío 13 metros en la Sinifaná y sobrevivió

Minuto30.com .- Lo que pudo ser una tragedia más en las carreteras de Antioquia terminó en un rescate que muchos califican como un milagro de Dios. La mañana de este sábado 27 de diciembre, un motociclista que viajaba desde Armenia hacia Medellín vivió una pesadilla al perder el control de su vehículo y precipitarse al vacío desde el puente de Sinifaná, en jurisdicción de Amagá.

El hombre cayó desde una altura aproximada de 13 metros, impactando directamente en la quebrada que cruza bajo la estructura. Ante la magnitud de la caída, los testigos temieron lo peor, dado que este punto ha sido escenario de múltiples accidentes fatales en el pasado.

Una maniobra heroica entre las rocas

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Amagá llegó al sitio de manera inmediata. Los socorristas descendieron hasta el cauce de la quebrada para estabilizar al lesionado, quien, de manera increíble, fue hallado con vida.

Tras una compleja maniobra de extracción con cuerdas y camilla, el motociclista fue subido a la vía y trasladado de urgencia al Hospital San Fernando de Amagá. Aunque presenta múltiples fracturas y lesiones en diversas partes del cuerpo, su estado es estable dentro de la gravedad.

Alerta roja en los puentes de Amagá

La preocupación de los organismos de socorro va en aumento. Según informaron los Bomberos, este es el segundo caso de una persona caída desde un puente en la misma semana en esta jurisdicción.

Lea también: Fotos. ¡Milagro bajo el puente! Pasó una noche de horror gritando por ayuda, tras caer de 5 metros en Amagá

Punto crítico: El puente de Sinifaná es vigilado constantemente por su peligrosidad y la falta de barreras de contención más robustas para motociclistas.

Llamado a las autoridades: Se requiere una intervención urgente en la señalización y seguridad de estas estructuras para evitar que la suerte deje de estar del lado de los viajeros.

“Por la altura de la caída, lo normal habría sido un desenlace trágico. Es un milagro”, señalaron miembros del equipo de rescate, quienes una vez más demostraron por qué son los guardianes de las vías en el Suroeste antioqueño.

Desde Minuto30, hacemos un llamado a todos los conductores que transitan por el Suroeste en este fin de año: precaución máxima, especialmente en puentes y zonas de alta humedad.