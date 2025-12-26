¡Milagro bajo el puente! Pasó una noche de horror gritando por ayuda, tras caer de 5 metros en Amagá

Resumen: Un caminante que transitaba por el sector escuchó unos lamentos débiles que provenían del fondo del precipicio. Al asomarse, descubrió al hombre "quebrado por todas partes", suplicando por un poco de agua y ayuda para salir del abismo.

Minuto30.com .- Como un verdadero milagro de Navidad califican los habitantes de Amagá, Antioquia, la historia de un hombre que sobrevivió a una caída de más de cinco metros de altura y a una noche entera de agonía en absoluta soledad. El hombre, un habitante de calle, permaneció atrapado bajo un puente desde las 9:00 p. m. del 22 de diciembre, sin que nadie escuchara sus clamores por auxilio.

Según el relato de la víctima, la caída ocurrió en medio de la oscuridad. El impacto le causó fracturas en todas sus extremidades, dejándolo completamente inmovilizado y a merced del frío intenso y el dolor insoportable. Durante más de 12 horas, el hombre gritó desesperadamente por su vida, pero el silencio del sector impidió que alguien acudiera en su ayuda.

El hallazgo providencial

Solo hasta la mañana del 23 de diciembre, un caminante que transitaba por el sector escuchó unos lamentos débiles que provenían del fondo del precipicio. Al asomarse, descubrió al hombre “quebrado por todas partes”, suplicando por un poco de agua y ayuda para salir del abismo.

Un rescate contra el tiempo

El Cuerpo de Bomberos de Amagá atendió el llamado de urgencia de manera inmediata. Los socorristas se encontraron con una escena impactante: el paciente presentaba lesiones severas y múltiples traumatismos que hacían dudar de su supervivencia. Sin embargo, su voluntad de vivir lo mantuvo consciente durante las maniobras de extracción.

“Estaba en un estado crítico, con fracturas múltiples, pero con una fuerza increíble para seguir luchando”, indicaron fuentes cercanas al rescate. Tras estabilizarlo en el fondo del cañón, los bomberos lograron subirlo a la superficie para trasladarlo inicialmente al hospital local.

Traslado a Medellín

Dada la gravedad de sus heridas y la necesidad de cirugías reconstructivas en sus extremidades, el hombre fue remitido a un centro asistencial de mayor complejidad en Medellín, donde permanece bajo observación médica estricta.

Este caso ha conmovido a la comunidad del Suroeste antioqueño, no solo por la crudeza del accidente, sino por la indiferencia que el hombre sintió durante su noche de terror. Hoy, gracias a ese caminante y a la rápida acción de los bomberos, el hombre tiene una segunda oportunidad de vida.