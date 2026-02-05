Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Tragedia en la vía Santa Elena! Un muerto tras brutal choque en el sector de El Silletero

La tranquilidad de la mañana de este jueves 5 de febrero se vio interrumpida por un fatal siniestro en la vía que conduce al corregimiento de Santa Elena.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades y organismos de socorro, un grave accidente de tránsito a la altura del sector conocido como El Silletero obligó al cierre total del paso vehicular, dejando un saldo trágico y una movilidad completamente colapsada en la zona.

En el hecho se vieron involucrados motociclistas, quienes, según versiones preliminares, habrían colisionado de manera violenta.

Lamentablemente, este siniestro dejó al menos una persona fallecida en el lugar y varias más heridas, quienes fueron auxiliadas inicialmente por transeúntes antes de la llegada de las ambulancias y el personal de Bomberos Medellín.

A esta hora, unidades de la Secretaría de Movilidad y agentes de criminalística adelantan las labores de inspección técnica del cadáver y el levantamiento correspondiente.

Las autoridades de tránsito recomiendan a los viajeros tomar rutas alternas, como la Vía Las Palmas, mientras se despeja la calzada y se restablece el flujo vehicular.

Se espera que en las próximas horas se entregue un reporte detallado sobre la identidad de la víctima y el estado de salud de las personas trasladadas a centros asistenciales cercanos.

