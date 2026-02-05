Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Alcaldía de Medellín lanza "Útiles para Soñar", campaña que busca entregar 5.000 kits escolares en febrero para prevenir la deserción en colegios oficiales.

Medellín inicia entrega de 5 mil kits escolares para evitar que estudiantes abandonen el colegio

La educación en Medellín recibe un importante impulso para combatir uno de sus mayores enemigos: la deserción escolar. La alcaldía dio luz verde a la campaña “Útiles para Soñar”, una ambiciosa estrategia que busca garantizar que la falta de cuadernos o morrales no sea una excusa para que los menores abandonen las aulas.

El lanzamiento oficial tuvo lugar en la Institución Educativa Barrio Olaya Herrera, en Robledo, donde 400 niños y niñas de primaria recibieron sus paquetes escolares gracias a una sólida alianza con el sector privado.

Liderada por la Secretaría de Educación, esta campaña se ha fijado una meta clara: recolectar y entregar 5.000 kits completos durante todo el mes de febrero.

Lea también: Desmantelaron una red de microtráfico en Barrio Antioquia: droga incautada y un capturado

La iniciativa no solo depende de los recursos públicos, sino que hace un llamado a la solidaridad de empresas, universidades y ciudadanos.

“Vamos a hacer donaciones en todas las instituciones donde los aliados se quieran unir. Esta estrategia es para la permanencia educativa, para que ningún niño ni niña se quede sin estudiar en Medellín”, afirmó la secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Además de los implementos básicos, la alianza con entidades como Microempresas de Colombia (que donará un total de 900 kits) incluye un componente innovador: formación en educación financiera y ambiental.

Los estudiantes de colegios como Bello Horizonte y Altos de La Torre no solo recibirán herramientas físicas, sino que participarán en talleres para aprender sobre el ahorro y la planeación de sus proyectos de vida.

Las autoridades recordaron que la falta de útiles es un factor crítico en contextos de vulnerabilidad, por lo que cada kit entregado representa una oportunidad real de permanencia en el sistema educativo oficial.

Más noticias de Medellín