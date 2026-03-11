Menú Últimas noticias
    Socavamiento prende las alarmas y obliga a cerrar la vía Rionegro – La Ceja

    Atención conductores: la vía Rionegro – La Ceja fue cerrada por un socavamiento. Autoridades recomiendan tomar rutas alternas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de EPM.
    Socavamiento prende las alarmas y obliga a cerrar la vía Rionegro – La Ceja

    Un socavamiento en la vía y daños en la red de alcantarillado obligaron al cierre temporal en la vía Rionegro – La Ceja, específicamente a la altura del kilómetro 16, cerca de la Clínica Somer.

    De acuerdo con Empresas Públicas de Medellín (EPM), el socavamiento detectado en este corredor requiere una intervención urgente debido al deterioro de la infraestructura del alcantarillado, lo que representa un riesgo para la movilidad en la vía Rionegro – La Ceja.

    Según explicó la entidad, la erosión persistente generó cavidades bajo el pavimento, lo que debilitó la estructura de la carretera y provocó el socavamiento. Este fenómeno suele presentarse por el efecto constante del agua y por el peso de los vehículos que transitan por la vía.

    Para adelantar las obras de reparación, se establecieron cierres en diferentes franjas horarias durante el día y la noche.

    El paso vehicular estará restringido entre las 8:30 de la mañana y las 5:00 de la tarde, así como entre las 8:30 de la noche y las 5:00 de la madrugada.

    Esto significa que la vía solo permanecerá habilitada en dos franjas del día: entre las 5:00 y las 8:30 de la mañana, y entre las 5:00 de la tarde y las 8:30 de la noche.

    Para evitar congestiones y facilitar la movilidad entre los municipios, las autoridades recomendaron utilizar como ruta alterna la vía que conecta por el sector de Pietrasanta y Gualanday, la cual permite salir hacia La Bomba y retomar posteriormente la vía principal.

    EPM indicó que las cuadrillas técnicas permanecerán en el lugar hasta reparar completamente la red afectada y garantizar que la vía vuelva a ser segura para los conductores.

