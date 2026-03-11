Resumen: Atlético Nacional humilló 4-0 al Junior de Barranquilla en un encuentro marcado por la expulsión irresponsable de Jermein Peña, cuyo error infantil dejó a su equipo a la deriva y facilitó la estrepitosa goleada del conjunto verdolaga. La falta de profesionalismo del defensor no terminó en la cancha, ya que tras ser el principal señalado de la debacle, Peña prefirió esquivar a los periodistas y abandonar el estadio en silencio, evitando dar la cara ante la afición por una derrota que él mismo sentenció con su indisciplina.

Humillan a su equipo en la cancha, y sale riéndose y esquivando a la prensa: Jermein Peña es caso de estudio

Lo que se perfilaba como un clásico de alta intensidad terminó en una pesadilla para el Junior de Barranquilla, que cayó derrotado 4-0 ante un Atlético Nacional que no tuvo piedad. Sin embargo, más allá del abultado marcador, la narrativa del partido quedó marcada por la expulsión irresponsable de Jermein Peña, un error que dejó a su equipo a la deriva y sentenció el destino del encuentro.

Una expulsión que costó el partido

El punto de quiebre llegó cuando Peña, en una acción carente de profesionalismo y totalmente evitable, vio la tarjeta roja. Su salida prematura no solo desarmó el esquema táctico del “Tiburón”, sino que le entregó las llaves del partido a un Nacional que aprovechó cada espacio para humillar a su rival en la cancha. La falta de control emocional del defensor central fue el detonante de una goleada que deja herido el orgullo de la hinchada barranquillera.

Anoche, Jermein Peña quedó retratado -una vez más- gracias a su mala leche. Fue directo a agredir a un colega y por culpa de ese acto salvaje y egoísta que derivó en su expulsión, le arruinó el partido a sus compañeros, a su entrenador y a su hinchada.pic.twitter.com/NNXcOaua1y — Pablo Ríos González (@riosgonzalezp) March 11, 2026

Silencio tras la debacle

La tensión no terminó con el pitazo final. A pesar de ser señalado como el principal responsable de la debacle por su expulsión, Jermein Peña optó por el silencio. Al finalizar el encuentro, el jugador prefirió esquivar a los medios de comunicación, evitando dar explicaciones sobre su comportamiento o la derrota de su equipo, pero salió riéndose como si no hubiera pasado nada.

Le puede interesar: Deslizamiento y rocas provocan cierre parcial en la vía La Mansa – Peñalisa en Antioquia

Mientras el cuerpo técnico y sus compañeros daban la cara ante la prensa tras la estrepitosa caída, Peña abandonó el recinto sin pronunciar palabra, dejando una imagen de desidia que ha generado fuertes críticas entre los analistas deportivos y la afición.

Humillan a su equipo en la cancha, y sale riéndose y esquivando a la prensa: Jermein Peña es caso de estudio