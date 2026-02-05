Cierre preventivo en la vía Mutatá – Dabeiba por presunto cilindro con explosivos

Resumen: Alerta en Antioquia por cilindro sospechoso en la vía Mutatá - Dabeiba. Ejército Nacional verifica posible artefacto explosivo en la ruta al Urabá.

Tras varias horas de zozobra e incertidumbre, el Ejército Nacional confirmó que la vía que comunica a los municipios de Dabeiba y Mutatá ha sido habilitada nuevamente para el tránsito vehicular. La normalidad regresó al sector luego de que soldados expertos en explosivos, apoyados por un canino especializado, realizaran la detonación controlada de un cilindro bomba que había sido instalado en plena carretera.

El artefacto, que portaba una bandera de Colombia, fue neutralizado bajo estrictos protocolos de seguridad para evitar afectaciones a la población civil.

Las labores de inteligencia militar señalan como responsables de este acto terrorista a presuntos integrantes del frente residual 18 de las Farc, estructura criminal que opera en esta zona del departamento.

Lea también: FCF avala al cuerpo arbitral: 18 jueces superan las pruebas de élite para 2026

Según las autoridades, la detonación se llevó a cabo luego de que unidades de la Policía acordonaran el área y verificaran que, efectivamente, el cilindro contenía una carga explosiva real.

Esta acción buscaba no solo bloquear la movilidad hacia el Urabá antioqueño, sino enviar un mensaje de control territorial por parte de las disidencias.

El operativo preventivo permitió despejar el corredor vial sin que se presentaran personas heridas ni daños en la infraestructura de la vía. Una vez finalizada la maniobra de destrucción del objeto, el flujo de buses, camiones de carga y vehículos particulares se restableció por completo.

No obstante, la presencia de la fuerza pública se ha redoblado en los puntos críticos de la carretera para evitar nuevos intentos de bloqueo o ataques por parte de los grupos armados ilegales.

A esta hora, las autoridades continúan con las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los responsables materiales de la instalación del artefacto.

Más noticias de Antioquia