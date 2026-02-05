FCF avala al cuerpo arbitral: 18 jueces superan las pruebas de élite para 2026

La FCF habilitó a 18 árbitros de categoría A y FIFA para el 2026 tras superar rigurosas pruebas de rendimiento físico. Foto: FCF

Resumen: La Federación Colombiana de Fútbol habilitó oficialmente a 18 jueces de categoría A y FIFA para el primer semestre de 2026, tras completar con éxito las exigentes pruebas físicas y técnicas supervisadas por la Comisión Arbitral Nacional. El grupo, compuesto por siete árbitros centrales, cuatro asistentes y siete especialistas VAR, cumplió con los estándares internacionales más altos, garantizando la calidad del arbitraje tanto en el torneo local como en competencias internacionales.

La FCF, a través de su Dirección de Arbitraje, llevó a cabo este miércoles 4 de febrero las rigurosas pruebas de habilitación para los colegiados aspirantes a la categoría A y FIFA.

Esta jornada, desarrollada bajo los más estrictos lineamientos de la Comisión Arbitral Nacional (CAN), tuvo como objetivo principal garantizar que los jueces encargados de impartir justicia en el Fútbol Profesional Colombiano y en torneos internacionales cumplan con los estándares físicos y técnicos exigidos por el máximo organismo del fútbol mundial.

Tras una serie de evaluaciones de alta intensidad, se confirmó que un total de 18 oficiales lograron la certificación necesaria para actuar durante el primer semestre de 2026.

El grupo de seleccionados está integrado por siete árbitros centrales, cuatro asistentes y siete especialistas en el sistema VAR, quienes demostraron estar en condiciones óptimas para afrontar las exigencias de la alta competencia.

Este proceso de validación asegura la calidad del arbitraje nacional en los compromisos venideros de la temporada.

Resulta relevante destacar la impecable actuación de los siete jueces con escarapela FIFA, quienes superaron con éxito la totalidad de los requisitos impuestos por la CAN.

Con este resultado, el cuerpo arbitral colombiano ratifica su preparación profesional y se dispone a representar al país tanto en los estadios locales como en los escenarios internacionales de mayor prestigio.

La FCF continúa así con su plan de fortalecimiento y profesionalización del arbitraje para elevar el nivel del espectáculo deportivo.

