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    Vía libre en la UdeA: finaliza el bloqueo y se restablece el tránsito en la Avenida Barranquilla

    la Secretaría de Movilidad de Medellín confirmó que se ha normalizado por completo el tránsito en la Avenida Barranquilla, a la altura de la Universidad de Antioquia

    Publicado por: SoloDuque

    barranquilla udea
    Vía libre en la UdeA: finaliza el bloqueo y se restablece el tránsito en la Avenida Barranquilla

    Resumen: Tras el restablecimiento del orden público, las autoridades confirmaron la normalidad en uno de los corredores más importantes del centro-norte de la ciudad.

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    Minuto30.com .- En una rápida actualización sobre el estado de las vías, la Secretaría de Movilidad de Medellín confirmó que se ha normalizado por completo el tránsito en la Avenida Barranquilla, a la altura de la Universidad de Antioquia (UdeA).

    Luego del cierre prolongado provocado por un plantón ciudadano, las autoridades lograron habilitar nuevamente ambas calzadas, permitiendo que el flujo vehicular retome su ritmo habitual.

    La entidad de tránsito invitó a los conductores a retomar sus rutas por este corredor, recordando la importancia de transitar con precaución mientras se descongestionan las vías aledañas que sirvieron como desvío durante la tarde.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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