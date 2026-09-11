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Resumen: La tarde de este viernes 11 de septiembre se registran bloqueos en el norte de Medellín a la altura de la Universidad de Antioquia.

¡Ni se arrime por la UdeA! Hay bloqueos

Actualización

La Secretaría de movilidad confirmó que desde las 5:54pm se ha normalizado por completo el tránsito en la Avenida Barranquilla, a la altura de la Universidad de Antioquia (UdeA).

Información previa

Minuto30.com .- La tarde de este viernes 11 de septiembre se registran bloqueos en el norte de Medellín a la altura de la Universidad de Antioquia.

Frente a esta situación, las autoridades de tránsito emitieron una recomendación urgente a todos los conductores y usuarios del transporte público para que planifiquen sus viajes y tomen vías alternas, evitando acercarse a la zona de influencia de la universidad mientras se normaliza la situación de orden público y movilidad.

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