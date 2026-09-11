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    ¡Ni se arrime por la UdeA! Hay bloqueos

    Las autoridades de tránsito emitieron una recomendación urgente a todos los conductores y usuarios del transporte público: no se meta por ahí

    Publicado por: SoloDuque

    Arrancan bloqueos en Medellín por el paro del 28 de mayo: cerrada estación UdeA
    Foto de archivo
    ¡Ni se arrime por la UdeA! Hay bloqueos

    Resumen: La tarde de este viernes 11 de septiembre se registran bloqueos en el norte de Medellín a la altura de la Universidad de Antioquia.

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    Actualización

    La Secretaría de movilidad confirmó que desde las 5:54pm se ha normalizado por completo el tránsito en la Avenida Barranquilla, a la altura de la Universidad de Antioquia (UdeA).

    Información previa

    Minuto30.com .- La tarde de este viernes 11 de septiembre se registran bloqueos en el norte de Medellín a la altura de la Universidad de Antioquia.

    Frente a esta situación, las autoridades de tránsito emitieron una recomendación urgente a todos los conductores y usuarios del transporte público para que planifiquen sus viajes y tomen vías alternas, evitando acercarse a la zona de influencia de la universidad mientras se normaliza la situación de orden público y movilidad.

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    Lea también: «No queremos otra muerte»: El desalojo preventivo en sectores vulnerables de Medellín no es negociable

    bloqueos udea

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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