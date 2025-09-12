Bello construye una vía en Granizal que conectará la Autopista Medellín – Bogotá

Resumen: El municipio de Bello adquirió un terreno para construir una nueva vía en Granizal. La obra mejorará la conectividad con la Autopista Medellín-Bogotá para miles de habitantes.

En un significativo avance para la movilidad, el municipio de Bello adquirió un total de 13.213 metros cuadrados de terreno en el sector de Granizal – Croacia.

Este espacio será destinado a la construcción de una nueva vía en Granizal que mejorará la conexión de este sector con la Autopista Medellín – Bogotá.

La nueva vía de uso público será una franja fundamental que mejorará sustancialmente el acceso a barrios como Regalo de Dios, Oasis y El Siete, facilitando la integración de sectores periféricos con el centro urbano y garantizando un mejor acceso a servicios, transporte público y atención de emergencias.

Un proyecto de todos: La vía en Granizal es un ejemplo de cooperación

La nueva obra es el resultado de un trabajo articulado entre la comunidad y las Secretarías de Planeación, Obras Públicas y Movilidad.

La Secretaría de Obras Públicas iniciará las adecuaciones en los próximos días con el propósito de garantizar un paso vehicular accesible y funcional para todos los habitantes.

Lea también: ¡15 años de crimen! Capturaron a alias ‘El Gato’, uno de los más buscados de Antioquia

La alcaldía de Bello reitera que el paso por esta nueva vía será totalmente gratuito, sirviendo como un bien colectivo que fortalece el tejido social y proyecta un desarrollo urbano incluyente y equitativo.

Más noticias de Bello