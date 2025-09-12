Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Policía logró la captura de alias “El Gato”, cabecilla del Clan del Golfo en Antioquia. El criminal, uno de los más buscados, sería responsable del homicidio de un líder comunal.

¡15 años de crimen! Capturaron a alias ‘El Gato’, uno de los más buscados de Antioquia

Un duro golpe contra las estructuras criminales en Antioquia se logró en las últimas horas con la captura de alias ‘El Gato’, quien figuraba en el cartel de los más buscados del departamento.

Este criminal, que pertenecía a la subestructura ‘Jorge Iván Arboleda Garcés’ del Clan del Golfo, fue detenido por orden judicial.

Alias ‘El Gato’ era un cabecilla con más de 15 años de trayectoria criminal y una notificación azul de INTERPOL. Las investigaciones indican que sería el autor material del homicidio del líder comunal Jhonny Stivent, ocurrido en octubre de 2022 en el municipio de Remedios.

Alias ‘El Gato’ era un cabecilla con historial en el ELN

Los delitos por los que era requerido este sujeto son homicidio agravado, porte de armas de fuego y concierto para delinquir agravado.

Este individuo, que también fue segundo cabecilla del ELN en el pasado, estaba encargado de direccionar confrontaciones armadas contra otras estructuras criminales en la región.

La captura de alias ‘El Gato’ se realizó en el marco de la Operación Themis 2.0, con el objetivo de debilitar las organizaciones que atentan contra la vida y la seguridad de los antioqueños.



