Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Vía al Llano abre un tramo de la antigua vía hoy lunes, con un plan de tráfico en fases para aliviar el trancón tras el deslizamiento.

Se reactiva la Vía al Llano, pero el paso será gradual y por fases

Miles de viajeros que se han visto afectados por el cierre en el kilómetro 18 de la Vía al Llano tienen una luz al final del túnel. Este lunes 15 de septiembre de 2025, inicia la apertura de un tramo de la antigua vía para aliviar el monumental represamiento causado por un deslizamiento.

El concesionario Coviandina, con el aval del Ministerio de Transporte y la Ani, pondrá en marcha un Plan de Manejo de Tráfico (PMT) en tres fases. La primera, llamada Fase 0, ya está en curso y busca evacuar todos los vehículos represados tanto en el sentido Villavicencio-Bogotá como en el sentido contrario.

La reactivación del paso será por una variante de 680 metros, habilitada para vehículos de hasta 52 toneladas de peso bruto.

Lea también: Maltrato animal en El Santuario deja a una perrita con heridas de arma blanca en la cabeza

Así operará el nuevo paso en la Vía al Llano

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Una vez finalice la Fase 0, que podría tardar entre uno y dos días, se dará paso a la Fase 1, que permitirá la circulación del transporte público de pasajeros y el resto de la carga pesada que salga de ambas capitales.

Por último, la Fase 2, que incluirá a todos los vehículos, se activará progresivamente según el comportamiento de la operación.

Más noticias de Bogotá