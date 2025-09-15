Resumen: Una ola de maltrato animal en El Santuario genera pánico. Una perrita fue hallada con heridas de arma blanca y hay reportes de envenenamiento masivo.

Maltrato animal en El Santuario deja a una perrita con heridas de arma blanca en la cabeza

Una ola de maltrato animal en El Santuario ha encendido las alarmas entre la comunidad y las fundaciones protectoras.

La indignación crece tras el caso de Nucita, una perrita que fue hallada con graves heridas en la cabeza y daños internos. Aunque en un principio se pensó que había sido atropellada, el diagnóstico veterinario confirmó la brutalidad: las lesiones fueron causadas por un arma cortopunzante. Nucita se encuentra en estado crítico y hay riesgo de que pierda la visión.

Este caso se suma a una reciente serie de actos de crueldad en el municipio. La Fundación Voluntarios por los Animales ha alertado sobre la aparición de bolsas con pollo envenenado, que ya habrían cobrado la vida de varios animales callejeros.

Esto ocurre poco después de que un envenenamiento masivo en la vereda La Floresta resultara en la muerte de cuatro perros y un gato.

La comunidad está en alerta y ha hecho un llamado urgente para que los ciudadanos se mantengan vigilantes y denuncien cualquier sospecha de maltrato.

Los defensores de los animales exigen a las autoridades locales y a la Policía investigar los hechos, encontrar a los responsables y detener esta ola de violencia contra los animales.

