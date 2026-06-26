Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Medellín realizará más de 2.400 inspecciones sanitarias a veterinarias y establecimientos para mascotas durante 2026 con el fin de garantizar servicios seguros y el cumplimiento de la norma.

¡Ojo a dónde lleva a su peludito! Medellín realiza inspecciones sanitarias en veterinarias y establecimientos afines

La Alcaldía de Medellín prendió los motores de la vigilancia para garantizar el bienestar de los animales de compañía y meter en cintura a los negocios que no están cumpliendo con la ley.

A través de la Secretaría de Salud, la alcaldía anunció que proyecta alcanzar más de 2.400 inspecciones sanitarias en establecimientos veterinarios y afines al finalizar el año 2026.

Esta ambiciosa meta se logrará tras programar 600 nuevas visitas de control para el presente periodo, las cuales se sumarán al histórico de 1.053 intervenciones ejecutadas en 2024 y a las 800 que se llevaron a cabo durante el año 2025.

El objetivo principal de esta ofensiva de control es verificar con lupa el cumplimiento de la normatividad higiénico sanitaria vigente, identificar fallas operativas crónicas y promover la seguridad en todos los servicios que reciben los peluditos.

Actualmente, Medellín registra un censo que supera los 1.000 establecimientos activos dedicados exclusivamente al cuidado de las mascotas.

Por esta razón, el despliegue de los funcionarios de salud pública abarca desde los consultorios de barrio y clínicas de alta complejidad, hasta las peluquerías caninas, guarderías y tiendas de mascotas distribuidas en las 16 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Lea también: ¡Viva pero atrapada entre los escombros! Rescatistas hallan a joven de 15 años y a su mascota en un noveno piso

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por las comisiones técnicas, los problemas más recurrentes que se han detectado en los operativos no son precisamente faltas menores.

Las autoridades sanitarias han puesto el ojo sobre recurrentes desajustes en los procesos internos de bioseguridad, la falta de registros obligatorios ante las entidades competentes y graves deficiencias en las condiciones locativas de los locales.

Ante este panorama de desorden legal, la Secretaría de Salud aclaró que no solo se aplicarán sanciones, sino que se mantendrá un acompañamiento técnico estricto para que los propietarios se pongan al día y adopten los estándares sanitarios exigidos para proteger la salud pública.

Más noticias de Medellín