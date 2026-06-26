¡Viva pero atrapada entre los escombros! Rescatistas hallan a joven de 15 años y a su mascota en un noveno piso

Resumen: La sobreviviente fue identificada como Camila Sofía Medina Rivas, de 15 años. Según el reporte compartido por el mandatario, la joven resistió al derrumbe y se encuentra atrapada en la estructura
Minuto30.com .- En medio de la devastación, una luz de esperanza se acaba de encender. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó a través de sus redes sociales que los equipos de rescate humanitario desplegados en la zona de emergencia en Venezuela lograron localizar con vida a una menor de edad tras el colapso de un edificio.
Sobreviviendo en las alturas: el dramático escenario
La sobreviviente fue identificada como Camila Sofía Medina Rivas, de 15 años. Según el reporte compartido por el mandatario, la joven resistió al derrumbe y se encuentra atrapada en la estructura de lo que era el noveno piso de la edificación, acompañada por su mascota, quien también sobrevivió al impacto.
Mientras los especialistas trabajan a contrarreloj en la parte superior de las ruinas, en la base del edificio se vive una escena llena de expectativa y emoción: la madre de Camila Sofía aguarda en la zona cero, acompañada y contenida por parte del equipo de asistencia, a la espera del anhelado reencuentro.
Operación de extracción en marcha
Aunque el hallazgo de la menor representa un triunfo invaluable para los equipos de emergencia, la fase de extracción es crítica y requiere maniobras de alta complejidad técnica.
Los detalles del operativo:
Obstáculos estructurales: Los rescatistas tienen el desafío de romper varias paredes de concreto colapsado de manera milimétrica para no desestabilizar los escombros y llegar hasta donde está la joven.
Refuerzo de equipos: Ante la dificultad del terreno, se ha requerido el traslado urgente de herramientas adicionales hasta el punto de rescate.
Personal experto: El equipo ya cuenta con la maquinaria pesada y el personal altamente capacitado en estructuras colapsadas para abrir un paso seguro.
«Ya contamos con la maquinaria y el personal con la experiencia necesaria para abrir el paso. Primero Dios, pronto lograremos rescatarla», expresó Bukele, un mensaje que mantiene en vilo y con esperanza a miles de personas que siguen de cerca las labores de rescate.
Hemos encontrado con vida a Camila Sofía Medina Rivas, una niña de 15 años atrapada junto a su mascota en el noveno piso de un edificio colapsado.
Su madre la está esperando abajo con parte de nuestro equipo.
Aún debemos romper varias paredes para llegar hasta ella, por lo que… pic.twitter.com/SFw04pnXJY
— Nayib Bukele (@nayibbukele) June 26, 2026
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