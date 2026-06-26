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    ¡Viva pero atrapada entre los escombros! Rescatistas hallan a joven de 15 años y a su mascota en un noveno piso

    La joven resistió al derrumbe y se encuentra atrapada en la estructura de lo que era el noveno piso de la edificación

    Publicado por: SoloDuque

    atrapada en los escombros
    ¡Viva pero atrapada entre los escombros! Rescatistas hallan a joven de 15 años y a su mascota en un noveno piso

    Resumen: La sobreviviente fue identificada como Camila Sofía Medina Rivas, de 15 años. Según el reporte compartido por el mandatario, la joven resistió al derrumbe y se encuentra atrapada en la estructura

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    Minuto30.com .- En medio de la devastación, una luz de esperanza se acaba de encender. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó a través de sus redes sociales que los equipos de rescate humanitario desplegados en la zona de emergencia en Venezuela lograron localizar con vida a una menor de edad tras el colapso de un edificio.

    Sobreviviendo en las alturas: el dramático escenario

    La sobreviviente fue identificada como Camila Sofía Medina Rivas, de 15 años. Según el reporte compartido por el mandatario, la joven resistió al derrumbe y se encuentra atrapada en la estructura de lo que era el noveno piso de la edificación, acompañada por su mascota, quien también sobrevivió al impacto.

    Mientras los especialistas trabajan a contrarreloj en la parte superior de las ruinas, en la base del edificio se vive una escena llena de expectativa y emoción: la madre de Camila Sofía aguarda en la zona cero, acompañada y contenida por parte del equipo de asistencia, a la espera del anhelado reencuentro.
    Operación de extracción en marcha

    Aunque el hallazgo de la menor representa un triunfo invaluable para los equipos de emergencia, la fase de extracción es crítica y requiere maniobras de alta complejidad técnica.

    Los detalles del operativo:

    Obstáculos estructurales: Los rescatistas tienen el desafío de romper varias paredes de concreto colapsado de manera milimétrica para no desestabilizar los escombros y llegar hasta donde está la joven.

    Refuerzo de equipos: Ante la dificultad del terreno, se ha requerido el traslado urgente de herramientas adicionales hasta el punto de rescate.

    Personal experto: El equipo ya cuenta con la maquinaria pesada y el personal altamente capacitado en estructuras colapsadas para abrir un paso seguro.

    «Ya contamos con la maquinaria y el personal con la experiencia necesaria para abrir el paso. Primero Dios, pronto lograremos rescatarla», expresó Bukele, un mensaje que mantiene en vilo y con esperanza a miles de personas que siguen de cerca las labores de rescate.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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