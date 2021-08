Video. «La barra de Nacional de Bogotá no podrá asistir al Atanasio»: Daniel Quintero

Luego de que se presentaran los hechos de violencia entre hinchas en el estadio El Campín de Bogotá el pasado martes, 3 de agosto, en las últimas horas el alcalde de Medellín -Daniel Quintero- anunció que la barra del Nacional de Bogotá no podrá asistir al estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña.

«Los primero es que hay que rechazar lo que pasó en Bogotá de forma directa y clara, eso no es aceptable. Nosotros en Medellín, durante muchos años, hemos trabajado con las barras para que no haya ese tipo de comportamientos y los resultados han sido muy positivos».

Sin embargo, por lo sucedido anoche, el alcalde anunció que deben tomar medidas, «la barra de Nacional de Bogotá no va a poder asistir al estadio en Medellín . Esta es una barra con la que hemos tenido problemas también en Medellín, tienen que pasar por un proceso de conciliación, de coordinación, de trabajo como se ha hecho en Medellín y nosotros estamos muy dispuestos a acompañar todos esos procesos», puntualizó el alcalde.

Asimismo, el alcalde Quintero informó que trabajan con la Policía Metropolitana de Bogotá para identificar a las personas que participaron en estos hechos «para que no puedan acceder nunca a la ciudad de Medellín», dijo.

Quintero también recalcó que en Medellín tienen aficionados vetados de forma permanente y que no pueden entrar al estadio nunca; «hay una gente que realmente no son hinchas, son malandros, son personas que les gusta hacer daño, que se enloquecen y que no pueden estar en un estadio alrededor de otras personas».

Finalmente, el alcalde Quintero resaltó que se ha hecho de manera local un trabajo muy positivo con la hinchada del Nacional y del Medellín, quienes ya tienen una relación armoniosa, ejemplo -incluso- de manera internacional.

Recordemos que la alcaldesa de Bogotá -Claudia López- también anunció estar tarde que los hinchas del Atlético Nacional quedaron vetados durante un año en los estadios El Campín y Techo de la capital del país por los hechos de violencia.

Lea también:

Se presentó ante las autoridades el joven que agredió brutalmente a hincha de Santa Fe https://t.co/5lEQ6pQDhC — Minuto30.com (@minuto30com) August 4, 2021