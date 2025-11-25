Resumen: Video de Expressen muestra a Verónica Alcocer de compras en Estocolmo junto al polémico empresario Manuel Grau, en medio de sanciones de EE. UU. y crecientes cuestionamientos sobre sus vínculos.

Pillaron a Verónica Alcocer en tiendas de lujo en Estocolmo con el empresario Manuel Grau

La primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, vuelve a estar en el centro de la polémica tras la publicación de un video del diario sueco Expressen que la muestra saliendo de un establecimiento comercial de lujo en Estocolmo acompañada del empresario colombo–catalán Manuel Grau Pujadas, quien figura en la lista Clinton y mantiene cercanía con el presidente Gustavo Petro.

En las imágenes difundidas por el medio sueco, se observa a Alcocer caminando por una calle comercial junto a una joven y junto a Grau Pujadas.

Al notar la presencia del periodista, el empresario interviene de inmediato y responde: “No, no lo creo”, negando una entrevista. Verónica Alcocer, consultada por el motivo de la negativa, afirma “no hablar inglés”, mientras Grau intenta bloquear la cámara del reportero gráfico para evitar fotos de la primera dama.

El medio recuerda que, tras la inclusión de Alcocer en la lista Clinton por parte del Gobierno de Estados Unidos, Expressen ya había revelado detalles de su presunta vida de lujos en Suecia, donde habría compartido con “millonarios relojeros” y diversas personalidades de alto perfil.

La publicación también resalta los fuertes vínculos de Verónica Alcocer con Manuel Grau. Según la prensa colombiana, el empresario mantiene relaciones cercanas con Gustavo Petro y ha estado involucrado en negocios inmobiliarios y turísticos en España y Colombia.

Lea también: Estados Unidos pide investigar los nexos del Gobierno con ‘Calarcá’ y las disidencias de las Farc

En noviembre de 2022, Grau recibió la ciudadanía colombiana mediante una orden presidencial, presuntamente sin cumplir los requisitos mínimos establecidos por la ley.

De acuerdo con Expressen, Grau habría acompañado a Alcocer en varios viajes, incluso en una audiencia privada con el papa Francisco en el Vaticano. También habría hecho parte de delegaciones representativas en distintos países, lo que ha despertado cuestionamientos sobre su papel en actividades protocolares del Gobierno.

Todo esto ocurre en medio de tensiones diplomáticas entre Bogotá y Washington. El pasado 20 de noviembre, el presidente Gustavo Petro aseguró que su esposa no ha podido regresar al país debido a las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos, las cuales también habrían afectado el mantenimiento del helicóptero oficial de la primera dama.

El video publicado por Expressen reaviva las preguntas sobre el rol de Manuel Grau en el entorno presidencial y sobre los movimientos de la primera dama en medio de las sanciones internacionales que hoy enfrentan ella y su familia.

Más noticias de Colombia