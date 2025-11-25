Resumen: El Departamento de Estado de EE.UU. instó al Gobierno Petro y a la Fiscalía a investigar a fondo los informes que vinculan a altos funcionarios con disidencias de las Farc tras revelaciones de Calarcá.

Estados Unidos pide investigar los nexos del Gobierno con ‘Calarcá’ y las disidencias de las Farc

Estados Unidos expresó su preocupación por las revelaciones que vinculan a altos funcionarios del Gobierno colombiano con integrantes de las disidencias de las Farc y solicitó formalmente que se adelanten investigaciones exhaustivas sobre estos señalamientos.

Un portavoz del Departamento de Estado manifestó que Washington está al tanto de los informes relacionados con alias ‘Calarcá’ y considera necesario que Colombia tome acciones institucionales inmediatas.

El pronunciamiento estadounidense llega después de las revelaciones hechas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que presentó documentos obtenidos de computadores, celulares y memorias USB incautados por la Fiscalía General de la Nación en 2023 a estructuras criminales lideradas por alias ‘Calarcá’.

Los archivos incluyen fotografías, cartas, mensajes y correos que mencionarían una relación entre el cabecilla disidente y dos funcionarios actuales del Estado: el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y Wilmer Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Washington recordó la histórica cooperación en materia de seguridad entre ambos países y con base en esto instó a las autoridades colombianas. “Dada nuestra histórica y estrecha cooperación en materia de seguridad, instamos a la Administración Petro, a la Fiscalía General de la Nación y a otras instituciones colombianas a investigar a fondo estas denuncias y tomar todas las acciones correspondientes”, concluye el mensaje oficial.

El presidente Gustavo Petro negó los nexos y minimizó las denuncias de infiltración en organismos de seguridad, acusando a la CIA de producir “informes falsos” que buscan afectar a su gestión.

Lea también: Luto en el entretenimiento: Muere Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez

Previo al pronunciamiento del Departamento de Estado, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, había solicitado al embajador de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, que su país revisara las denuncias reveladas por las investigaciones periodísticas.

“Le pedimos al Gobierno de los Estados Unidos que se avancen las investigaciones y que todos aquellos que sean directamente implicados sean pedidos en extradición”, manifestó el mandatario local.

Estas denuncias han convulsionado el debate público y están en la mira de los gobiernos del mundo.

Más noticias de Colombia