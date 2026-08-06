Resumen: A pocas horas del cambio de mando presidencial, Verónica Alcocer confirmó que salió del país por compromisos personales. La ex primera dama aseguró que regresará a Colombia para seguir colaborando con la investigación que adelanta la Fiscalía tras los audios de Eva Ferrer.

¡Justo antes del cambio de mando! Verónica Alcocer hizo maletas y salió del país

Verónica Alcocer informó este jueves 6 de agosto que salió de Colombia por compromisos personales programados con anterioridad, a pocas horas del cambio de mando presidencial.

La ex primera dama aseguró que regresará al país y que continuará colaborando con las autoridades dentro de la indagación abierta por la Fiscalía General de la Nación tras la divulgación de los audios de Eva Ferrer.

A través de redes sociales, Alcocer afirmó que tanto ella como su familia mantienen su residencia en Colombia y reiteró su disposición para atender cualquier requerimiento judicial.

«Toda mi vida y mi familia están en Colombia, en unos días volveré. Desde el inicio, nos pusimos a disposición de la justicia con transparencia de cara a esclarecer la verdad y así seguiremos», expresó.

El pronunciamiento se produjo luego de que la Fiscalía iniciara una indagación relacionada con los audios divulgados por la revista Semana, en los que la exconsejera presidencial Eva Ferrer realiza varios señalamientos sobre un supuesto manejo irregular de recursos, contratación y otras presuntas actuaciones ocurridas durante la campaña presidencial y los primeros meses del Gobierno.

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Entre las afirmaciones conocidas públicamente, Ferrer menciona presuntos testaferros, supuestos ingresos de dinero durante la campaña presidencial, manejo de recursos y la influencia que, según ella, ejercía el entorno cercano de Alcocer sobre algunas entidades del Estado.

Hasta el momento, las afirmaciones contenidas en los audios hacen parte de una investigación en curso y deberán ser verificadas por las autoridades competentes dentro del proceso judicial.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también se ha referido públicamente al caso y ha negado las versiones que involucran a su exesposa, señalando que las acusaciones corresponden a una calumnia.

Mientras avanzan las actuaciones de la Fiscalía, Verónica Alcocer aseguró que regresará al país en los próximos días para continuar atendiendo los requerimientos de la justicia y reiteró que su intención es contribuir al esclarecimiento de los hechos.

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