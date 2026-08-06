Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Justo antes del cambio de mando! Verónica Alcocer hizo maletas y salió del país

    Verónica Alcocer anunció que salió del país por compromisos personales y afirmó que regresará.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Justo antes del cambio de mando! Verónica Alcocer hizo maletas y salió del país
    Foto de redes sociales.
    ¡Justo antes del cambio de mando! Verónica Alcocer hizo maletas y salió del país

    Resumen: A pocas horas del cambio de mando presidencial, Verónica Alcocer confirmó que salió del país por compromisos personales. La ex primera dama aseguró que regresará a Colombia para seguir colaborando con la investigación que adelanta la Fiscalía tras los audios de Eva Ferrer.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Verónica Alcocer informó este jueves 6 de agosto que salió de Colombia por compromisos personales programados con anterioridad, a pocas horas del cambio de mando presidencial.

    La ex primera dama aseguró que regresará al país y que continuará colaborando con las autoridades dentro de la indagación abierta por la Fiscalía General de la Nación tras la divulgación de los audios de Eva Ferrer.

    A través de redes sociales, Alcocer afirmó que tanto ella como su familia mantienen su residencia en Colombia y reiteró su disposición para atender cualquier requerimiento judicial.

    «Toda mi vida y mi familia están en Colombia, en unos días volveré. Desde el inicio, nos pusimos a disposición de la justicia con transparencia de cara a esclarecer la verdad y así seguiremos», expresó.

    El pronunciamiento se produjo luego de que la Fiscalía iniciara una indagación relacionada con los audios divulgados por la revista Semana, en los que la exconsejera presidencial Eva Ferrer realiza varios señalamientos sobre un supuesto manejo irregular de recursos, contratación y otras presuntas actuaciones ocurridas durante la campaña presidencial y los primeros meses del Gobierno.

    Lea también: «Cesó la horrible noche»: Aparece valla en Medellín para dar la bienvenida al gobierno de la «Patria Milagro»

    Entre las afirmaciones conocidas públicamente, Ferrer menciona presuntos testaferros, supuestos ingresos de dinero durante la campaña presidencial, manejo de recursos y la influencia que, según ella, ejercía el entorno cercano de Alcocer sobre algunas entidades del Estado.

    Hasta el momento, las afirmaciones contenidas en los audios hacen parte de una investigación en curso y deberán ser verificadas por las autoridades competentes dentro del proceso judicial.

    Por su parte, el presidente Gustavo Petro también se ha referido públicamente al caso y ha negado las versiones que involucran a su exesposa, señalando que las acusaciones corresponden a una calumnia.

    Mientras avanzan las actuaciones de la Fiscalía, Verónica Alcocer aseguró que regresará al país en los próximos días para continuar atendiendo los requerimientos de la justicia y reiteró que su intención es contribuir al esclarecimiento de los hechos.

    Más noticias de Colombia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.