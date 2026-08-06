Resumen: Una llamativa valla publicitaria instalada en Medellín con la frase “Cesó la horrible noche... BIENVENIDOS A LA PATRIA MILAGRO” ha generado gran impacto al simbolizar el fin del mandato de Gustavo Petro y el comienzo de la presidencia de Abelardo de la Espriella. Apoyándose en versos del himno nacional, sectores afines al nuevo gobierno expresaron su optimismo por esta nueva etapa política, asegurando que la gestión de De la Espriella devolverá la fe al país a través del proyecto de la “Patria Milagro”, enfocado en la seguridad, la reactivación económica y el orgullo nacional.

«Cesó la horrible noche»: Aparece valla en Medellín para dar la bienvenida al gobierno de la «Patria Milagro»

Una llamativa valla publicitaria instalada en los alrededores de la ciudad ha captado la atención de conductores y transeúntes al marcar simbólicamente el cierre del mandato de Gustavo Petro y la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia de Colombia.

Un mensaje de cambio en las vías de la ciudad

Con un fondo amarillo vibrante y letras en azul y rojo, la estructura despliega la icónica frase del himno nacional: «Cesó la horrible noche… BIENVENIDOS A LA PATRIA MILAGRO». Acompañado en su base por el lema «Medellín te quiere» y la marca de La Tienda Creativa, el anuncio refleja el clima de expectativa que se vive en la región ante el giro político del país.

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Del himno a la esperanza política

Promotores del mensaje e integrantes del sector político que respalda al nuevo mandatario expresaron su entusiasmo frente al cambio de liderazgo en la Casa de Nariño, asegurando que el país inicia una etapa de renovación:

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«Se cumplió el dicho que reza: ‘No hay mal que dure cien años, ni país que lo resista’. Como dice nuestro himno, cesó la horrible noche y el bien germina ya. Se va una gestión que nunca entendió la dignidad de su cargo, y llega un equipo liderado por nuestro presidente Abelardo de la Espriella, que nos llena de fe y esperanza para hacer posible la Patria Milagro.»

Expectativa por la «Patria Milagro»

El concepto de la «Patria Milagro» se ha convertido en la bandera central de la nueva administración, con la cual buscan impulsar la reactivación económica, el fortalecimiento de la seguridad y el orgullo nacional.

Se espera que en los próximos días se continúen instalando mensajes similares en diferentes puntos estratégicos del departamento de Antioquia y el país, como parte de los actos y movilizaciones ciudadanas que acompañan el inicio de este nuevo periodo presidencial.