Verónica Alcocer regresó de sorpresa a Colombia tras meses en Suecia y en medio de fuertes polémicas

De manera discreta y sin anuncio oficial, la primera dama Verónica Alcocer regresó a Colombia luego de permanecer varios meses en Estocolmo, Suecia, en medio de una serie de controversias políticas y mediáticas relacionadas con su estadía en el país europeo.

El retorno de Verónica Alcocer se conoció en la mañana de este martes 16 de diciembre, cuando diferentes medios nacionales confirmaron que la esposa del presidente Gustavo Petro aterrizó el pasado domingo 14 de diciembre en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, a bordo de un vuelo comercial proveniente de Suecia.

El regreso se produjo tras una operación discreta, que permitió la salida de Alcocer del territorio europeo y su ingreso a Colombia sin mayores contratiempos.

Posteriormente, la primera dama se habría trasladado a la Casa de Nariño, donde realizó un breve recorrido por algunas oficinas del Palacio Presidencial.

La prolongada permanencia de la primera dama en Suecia estuvo rodeada de polémica, especialmente tras la publicación de una investigación del diario sueco Expressen, que detalló un estilo de vida marcado por lujo y exclusividad en Estocolmo. El reportaje señaló su presencia en restaurantes de alto nivel, clubes privados y eventos reservados para la élite, lo que generó cuestionamientos en Colombia sobre el origen de los recursos que financiaban su estadía.

En uno de los episodios más comentados, la primera dama fue abordada por periodistas mientras realizaba compras en Estocolmo junto a su hija Antonella Petro y el empresario catalán Manuel Grau Pujadas. Al ser consultada, evitó responder alegando no hablar inglés, mientras su acompañante rechazó la interacción con la prensa.

Ante la controversia, Verónica Alcocer publicó en su momento un comunicado en el que denunció ser víctima de persecución y daño moral, rechazando los señalamientos en su contra. Por ahora, se desconoce si retomará funciones protocolares de manera activa durante el último año del Gobierno Petro.

